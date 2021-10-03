«السياحة»: بدء المرحلة الثانية من تطوير الميادين الأثرية بالمحافظات

قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إن الوزارة بدأت في المرحلة الثانية من مبادرة تنظيف التماثيل الأثرية على مستوى المحافظات، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من المبادرة، التي تم فيها تنظيف عدد من التماثيل في 22 محافظة، وإظهار التماثيل الأثرية بشكل أفضل، مع تزيين الحدائق العامة حولها، وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري بالمحافظة.

استهداف 80 ميدانا في المرحلة الأولى بالمحافظات

وأضافت «بهجت»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن الترميمات التي تُجرى على كافة التماثيل بالميادين المصرية، يقوم بها عدد من مرممي المجلس الأعلى للآثار والمتخصصين في هذا المجال، ويتم خلال التنظيف إزالة الكتابات والأتربة بأساليب حديثة على يد متخصصين، وتم استهداف 80 ميدانا خلال المرحلة الأولى بالمحافظات المختلفة.

بهجت: المرحلة الثانية تستهدف كل التماثيل الأثرية وغير الأثرية

وأوضحت أن المرحلة الثانية، تستهدف كل التماثيل الأثرية وغير الأثرية الموجودة في الميادين والحدائق العامة، حيث إنه وخلال المرحلة الأولى، تم تطوير ميدان التحرير والمسلة والكباش وقصر النيل وكوبري قصر النيل وتمثال سيمون بوليفار، وخلال المرحلة الثانية، سيتم استهداف باقي الميادين لإضفاء الحالة الجمالية على التماثيل والميدان بشكل عام.

ولفتت إلى أن ذلك يتم بالتعاون مع المحافظات المعنية، وهي من تحدد الميادين التي هي بحاجة ماسة للتطوير أو لأعمال الترميم، وهي المسؤولة على التوعية وكذا وسائل الإعلام المختلفة.

تطوير مرسى المراكب العائمة في الأقصر

وأكدت أنه بالنسبة لمرسى المراكب العائمة في الأقصر، فقد تم تطويره بمعرفه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة منذ فترة، وتم الانتهاء منه وافتتاحه، «المرسى فيه إضافة كبرى لمحافظة الأقصر، وتم فيه بذل الكثير من الجهد، وبات يشمل مجموعة من المحال والأكشاك وأماكن الانتظار ومحلات للاستعلامات».

وتابعت: «تم عمل جداريات تتماشى مع طبيعة المحافظة، والسفن والمراكب السياحية اللي بترسي على المرسى، ودي نقطه حضارية جميلة، وتم استخدام كافة الخدمات التي تخدم السفن والمراكب العائمة لتطوير منظومة تقديم الخدمات لهم».