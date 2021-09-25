مكحلة الأمير محمد علي ورأس إخناتون ضمن آثار سبتمبر بمتاحف مصر «صور»

وقع الاختيار على عدد من القطع الأثرية لتكون تحف شهر سبتمبر بالمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن التقليد الشهري لهذه المتاحف عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الخاصة بها.

المتحف المصري بالتحرير

يعرض مجموعة استثنائية من القطع الأثرية احتفالا بعيد الفلاح المصري، تتضمن نماذج خشبية وجدت في مقابر كبار الموظفين في محافظة أسيوط وتمثل الأنشطة الزراعية المختلفة، أحدها من عصر الأسرة السادسة ويمثل رجلا يقوم بعزق الأرض، وآخر يمثل الحرث ونموذج ثالث لحمل الغلال.

بالإضافة إلى أدوات مصنوعة من الخشب وتمثال المحراث والمجرفة، ونماذج صغيرة لأدوات زراعية مصنوعة من البرونز مثل الفأس والمحراث والمعول ترجع إلى عصر الدولة الحديثة.

متحف الفن الإسلامي

يعرض لوحة من الرخام من العصر المملوكي، على شكل محراب يتدلى منه مشكاة وعلى جانبيه شمعدانان.

متحف الفن القبطي

يعرض قنينة على وجهيها القديس مينا رافعا يديه وعلى جانبيه جملان وصليبان على جانبى رأسه، وهي صنعت لحفظ الماء المبارك الذي كان ينبع من عين ماء يعتقد أنها تشفي من الأمراض.

متحف قصر محمد علي بالمنيل

يعرض قطعة نسيج من كسوة قبر الرسول، عليه الصلاة والسلام، بها كتابات داخل شريطين يفصل بينهما كتابات بخط أكبر تقرأ (الصلاة والسلام عليك يا رسول الله).

الشريط العلوى به كتابه تقرأ (اللهم صلى وسلم على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين).

أما الشريط السفلي تقرأ (رضى الله على أبي بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة).

متحف الإسكندرية القومي

يعرض رأس تمثال للملك إخناتون مصنوع من الحجر الرملي، ويظهر الملك وهو يرتدي التاج والصل الملكي.

المتحف اليوناني الروماني

يعرض «مسرجة» من الفخار، ترجع إلى القرن الثاني قبل الميلاد، وصممت على شكل منارة الإسكندرية.

متحف المجوهرات الملكية

يعرض مكحلة، من مجموعة الأمير محمد علي توفيق، مصنوعة من الذهب على شكل علبة مخروطية تتكون من قاعدة وغطاء، تتصل القاعدة بالغطاء بسلسلة من الذهب بها حليات على شكل كرات صغيرة وتنتهي بجريدة طويلة من الذهب، المكحلة بداخلها بقايا كحل.

متحف آثار مطروح

يعرض عملة برونزية ترجع إلى القرن الثاني الميلادي، وهي للإمبراطورة فوستينا زوجة الإمبراطور ماركوس أوريليوس.

متحف ركن فاروق بحلوان

يعرض لوحة بالألوان المائية لآية مكتوبة بخط اليد، ترجع للقرن 20 م.

متحف الشرطة القومي بالقلعة

يعرض غدارة من الصلب ذات ثلاثة مواسير، ترجع إلى العصر العثماني، لها مقبض مصنوع من الخشب ومطعم بزخارف نباتية وفضية.

متحف المركبات الملكية

يعرض عربة سبت صغيرة، فرنسية الصنع، ترجع لعهد الخديوِي عباس حلمي الثاني، سميت بهذا الاسم لصنعها من الخيزران المجدول، وهي معلق عليها شمسية، وكانت تستخدم لتنزه الأميرات الصغيرات في حدائق قصر المنتزه.

متحف جاير آندرسون

يعرض صورة زيتية متعددة الألوان لفتاة واقفة تدخن النرجيلة داخل غرفة تطل على حديقة والصورة داخل إطار من الخشب الأسود.

متحف إيمحتب بسقارة

يعرض تمثال من البرونز للمعبود أوزوريس رب العالم الآخر، عند المصري القديم من العصر المتأخر.

متحف مطار القاهرة الدولي 3

يعرض «تمثال بسماتيك سانيت» المشرف على كل عمال الملك في بيت الذهب والفضة، والتمثال مصنوع من الشيست، يرجع إلى عصر الأسرة 27، ويصور بسامتيك سانيت وهو جاثيا على ركبتيه يقدم ناووس يحتوي على تمثال المعبود أوزيريس.

متحف السويس القومي

يعرض تمثال للكاتب «سنبو» و هو جالس يرتدى نقبة طويلة تغطي أرجله المتربعة، يرجع إلى عصر الدولة الوسطى، مصنوع من الحجر الجيري.

متحف آثار الإسماعيلية

يعرض جزءا من أوستراكا من العظم الحيواني عليها كتابات بالخط العربي مكونة من أربعة أسطر بالمداد الأسود، وترجع إلى العصر الإسلامي.

متحف آثار طنطا

يعرض تمثالا من البرونز للمهندس والطبيب والحكيم المصري، إيمحتب وهو جالس على كرسي، حليق الرأس ويرتدي نقبة طويلة، وقد نشر برديه على فخذيه أمسك طرفيها بكلتا يديه، التمثال مزود بقاعدة كتب على مقدمتها اسم إيمحتب مفقود جزء منها.

متحف شرم الشيخ

يعرض قطعة فريدة من آثار الملك توت عنخ آمون تمثل الملك يعتلي فهدا من الخشب المغطى باللون الأسود، ويعتبر الفهد وسيلة يعبر بها الملك الشاب ظلام عالم الموتى إلى الخلود، حيث كان الفهد الأسود رمزاً للعالم الآخر وسماء الليل له عينان من الذهب تمكنانه من الرؤية في الظلام.

متحف الغردقة

يعرض تمثالا من الجرانيت الأحمر للكاتب «رع -حتب»، في وضع الجلوس، يده اليسرى مبسوطة، واليد اليمنى تقبض على لفة البردي، كما تظهر تفاصيل الوجه واضحة، وتحديد العين باللون الأسود.

متحف سوهاج القومي

يعرض 10 بطاقات صغيرة من العظم، بكل واحدة ثقب، وعليها نقش لطائر صغير من نهاية عصر ما قبل الأسرات.

متحف الأقصر

يعرض لوحة من الجرانيت الوردي للملك أمنحتب الثاني، تصوره متباهيا بمهارته كمحارب ذو كفاءة بدنية عالية حيث يطلق سهامه على هدف نحاسي من عصر الأسرة الثامنة عشر من الدولة الحديثة.

متحف التحنيط بالأقصر

يعرض تمثال للمعبود أزوريس إله العالم الآخر؛ حيث ربط المصري القديم بينه وبين الفيضان السنوي للنيل لذا كان أيضا رب الزراعة والخصوبة والبعث.

متحف أسوان

يعرض تمثالا من الجرانيت الوردي للملك تحتمس الثاني، يرجع إلى عصر الدولة الحديثة.

متحف النوبة

يقدم تمثال مصنوع من حجر النيس للملك خفرع، يرجع إلى عصر الدولة القديمة.

متحف تل بسطا

يعرض خاتما ذهبيا يحليه من الأعلى جعران من الذهب مطعم بالقاشاني وعلى باطن الجعران الذهبي اسم الإله آمون بنقش غائر.

متحف كفر الشيخ

يعرض نموذجا لمركب ملونة من الخشب عليها مجموعة من البحارة، ترجع إلى عصر الدولة القديمة.

متحف آثار كوم أوشيم بالفيوم

يعرض طبق مصنوع من الخزف عليه زخارف وأشكال هندسية مختلفة على شكل مسدسات ومثلثات باللون الأصفر والأخضر والأسود، يرجع للعصر المملوكي.

متحف آثار بني سويف القومي

يعرض تميمة من الحجر الجيري على هيئة المعبودة إيزيس جالسة تحمل طفلها حورس على قدميها، ترجع إلى عصر الدولة القديمة.

متحف ملوي

يعرض رأس تمثال للملكة «حتشبسوت»، ترتدي غطاء النمس، ومصنوع من الجرانيت الوردي.

متحف آثار الوادي الجديد

يعرض مسرجة من الفخار من العصر القبطي عليها زخارف نباتية وهندسية.