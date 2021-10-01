منطقة آثار الهرم تستقبل وفدا من الشباب الروسي

استقبلت منطقة آثار الهرم، وفدا من الشباب الروسي والمصري، المشارك بمنتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الثانية، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 9 أكتوبر 2021، وذلك ضمن فعاليات عام التبادل الانساني بين البلدين.

الوفد الروسي يزور منطقة الأهرامات

وحرص الوفد الروسي على زيارة منطقة أهرامات الجيزة، ومشاهدة الأهرامات الثلاثة ومنطقة البانوراما وتمثال أبو الهول، والتقطوا العديد من الصور التذكارية، وأعربوا عن إعجابهم بعراقة الحضارة المصرية وعظمة أهرامات الجيزة وطريقة بنائها، كما أعربوا عن سعاداتهم البالغة بما شاهدوه من كنوز أثرية عن الحضارة المصرية العظيمة.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار، تحرص دائما على الاستفادة من مثل هذه الأحداث والفعاليات الهامة والدولية، التي تُقام في مصر، للترويج للمقاصد السياحة المصرية، حيث نظمت العديد من الزيارات للمناطق السياحية والأثرية.