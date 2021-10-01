رئيس التحرير

محمود مسلم

منطقة آثار الهرم تستقبل وفدا من الشباب الروسي

كتب:

الوطن
10:53 م | الجمعة 01 أكتوبر 2021
منطقة آثار الهرم تستقبل وفدا من الشباب الروسي

منطقة آثار الهرم تستقبل وفدا من الشباب الروسي

استقبلت منطقة آثار الهرم، وفدا من الشباب الروسي والمصري، المشارك بمنتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الثانية، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 9 أكتوبر 2021، وذلك ضمن فعاليات عام التبادل الانساني بين البلدين.

الوفد الروسي يزور منطقة الأهرامات

وحرص الوفد الروسي على زيارة منطقة أهرامات الجيزة، ومشاهدة الأهرامات الثلاثة ومنطقة البانوراما وتمثال أبو الهول، والتقطوا العديد من الصور التذكارية، وأعربوا عن إعجابهم بعراقة الحضارة المصرية وعظمة أهرامات الجيزة وطريقة بنائها، كما أعربوا عن سعاداتهم البالغة بما شاهدوه من كنوز أثرية عن الحضارة المصرية العظيمة.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار، تحرص دائما على الاستفادة من مثل هذه الأحداث والفعاليات الهامة والدولية، التي تُقام في مصر، للترويج للمقاصد السياحة المصرية، حيث نظمت العديد من الزيارات للمناطق السياحية والأثرية.

اقرأ المزيد:

دينيس جميس مدرب البطل المصري «بيج رامي» يزور منطقة آثار الهرم (صور)

"السياحة" تبدأ أعمال تعقيم وتطهير منطقة آثار الهرم

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تزور منطقة آثار الهرم

حرم رئيس بوروندي تزور منطقة آثار الهرم

وزير الدولة للشؤون الخارجية السلوفاكي يزور منطقة آثار الهرم

مدير عام منطقة آثار الهرم: اكتشاف مقابر جديدة خلال أيام

نائب رئيس البرازيل يزور منطقة أهرامات الجيزة

أهرامات الجيزة تستضيف 200 شاب وفتاة من المحافظات الحدودية

أهرامات الجيزة تستقبل اجتماع القاهرة لرؤساء المجالس الدستورية الأفريقية

رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا» يزور منطقة أهرامات الجيزة

في اليوم العالمي.. السياحة المصرية صمدت رغم كورونا وتنتظر طريق الكباش

غادة شلبي: السياحة المصرية تشهد رواجا كبيرا خلال الفترة المقبلة

الوقائع المصرية تنشر قرار «العناني» باستبدال اسم وزارة السياحة والآثار