كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية.. 90 خدمة حكومية متاحة

مع زيادة عدد الخدمات الإلكترونية عبر منصة مصر الرقمية، التي وصلت إلى نحو 90 خدمة حكومية مُرقمنة مقدمة للمواطنين، وإتاحتها من خلال منافذ متعددة، تلائم كل أفراد المجتمع، ازدادت عمليات البحث خلال الآونة الأخيرة حول كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية للاستفادة بهذه الحزمة من الخدمات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خطوات وكيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية على النحو التالي:

كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية

- الدخول أولًا عبر منصة مصر الرقمية من هنـــــــــــا، ثم اضغط على «إنشاء حساب جديد».

- قم باستيفاء البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي ورقم المصنع «وهو الرقم الموجود أسفل يسار بطاقة الرقم القومي»، والاسم الأول للأم.

- بعد ذلك قم بإدخال رقم الهاتف، بعد ذلك تصلك رسالة على تليفونك المحمول بها 6 أرقام، قم بكتابتها في المربعات من اليسار لليمين ثم اضغط على «التالي».

وتتمثل الخطوة الأخيرة في إنشاء كلمة مرور وإعادة إدخالها مرة أخرى، ثم إدخال بريدك الإلكتروني، والضغط على «التالي».

بعد ذلك يمكنك البحث عن الخدمة المطلوبة باستخدام خاصية البحث الموجودة دائمًا على اليسار أعلى الموقع، كما يوجد في الصفحة الرئيسية للمنصة خدمات مقترحة يتم اقتراحها عليك بناءً على استخدامك للموقع، إن لم تجد الخدمة المطلوبة عن طريق الطرق السابقة، استخدم دليل الخدمات وتصفّح حسب الفئة.

تسهيلات بوابة مصر الرقمية

وفي كثير من الأحيان لا يتطلب تواجدك فى الجهة الحكومية لطلب الخدمة، إلا إذا كانت الخدمة المطلوبة تتطلب توقيعك أو وجودك الشخصي، فيجب عليك التوجه للجهة الحكومية التابع لها الخدمة لإتمام طلبك، مثل خدمة إصدار توكيل، ففي هذه الحالة يجب على المواطن الحضور للتأكد من الأهلية والتحقق من الشخصيات، ويمكنك معرفة إذا كانت الخدمة تتطلب وجودك أم لا، من خلال الضغط على «الشروط والأحكام» قبل البدء فى طلب الخدمة.

وقد يختلف الوقت لاستكمال الخدمات من خدمة لغيرها، ولكن يتم توضيح الوقت في خلال نهاية الخطوات لكل خدمة، ويوجد خدمة مجانية لإرسال الرسائل النصية أو الإشعارات من خلال التطبيق عند استكمال الطلب.