ينتظر العديد من المواطنين، إعادة فتح منصة مصر الرقمية لخدمة تنزيل المواليد في بطاقة التموين 2021 للأسر الأولى بالرعاية من أجل إضافة أبنائهم على بطاقة التموين.

توقف خدمة تنزيل المواليد في بطاقة التموين 2021 على مصر الرقمية

ولا تزال خدمتي «ضم أفراد أسرتي» و«إضافة الأبناء غير المقيدين للتموين» والتي تؤدي إلى تنزيل المواليد في بطاقة التموين 2021، غير متاحين على منصة مصر الرقمية للتموين بعد أن عادت منصة مصر الرقمية للعمل مرة أخرى بعد توقف مصر الرقمية لأكثر من يوم على الرابط الرسمي لمصر الرقمية، بسبب إجراء إصلاح على البوابة؛ حسبما أكد ذلك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات.

خطوات تنزيل المواليد في بطاقة التموين 2021 عبر منصة مصر الرقمية

1– تصفح بوابة مصر الرقمية من هنا.

2- إنشاء حساب جديد من خلال اتباع الخطوات المحددة لذلك.

3 – اختيار أيقونة التموين.

4 - اختيار إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا.

5- الضغط على «ابدأ الخدمة».

6- كتابة بيانات الأبناء رباعيا أو اسم الزوجة حال إضافة زوجة غير مقيدة للتموين.

7- تدوين الرقم القومي الخاص بالأبناء والمكون من 14 رقما.

8- تحديد صلة القرابة ثم الضغط على أيقونة إضافة.

9- تأكيد الطلب.

فرصة الأسر الأولى بالرعاية لتنزيل المواليد في بطاقة التموين 2021

ووفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الفرصة للأسر الأولى بالرعاية في إضافة الأبناء غير المقيدين للتموين فضلا عن استخراج بطاقات تموين جديدة للأسر التي لا تمتلك بطاقات تموين بشرط ألا يتعدى عدد أفراد البطاقة الواحدة 4 أفراد.

واشترطت منصة مصر الرقمية في نص رسالة بثتها على صفحتها الرسمية، بالنسبة للأسر التي ترغب في إضافة أبنائها على بطاقة التموين ألا يزيد دخل الأسرة عن 2400 جنيه وألا يزيد معاشها الشهري عن 1500 جنيه.

رسالة منصة مصر الرقمية حول تنزيل المواليد في بطاقة التموين 2021

وجاء نص رسالة منصة مصر الرقمية كالتالي: «تنبيه، لا يوجد حاليًا إضافه مواليد، يمكنك فقط إضافة الأبناء للأسر الأولى بالرعاية وذلك إذا كان راتبك أقل من 2400 جنيه أو معاشك أقل من 1500 ولا يزيد إجمالي افراد البطاقة على 4 أفراد».