بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد.. تعمل في العطلات الرسمية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد تعمل اليوم وعلى مدار الأسبوع كله وفي العطلات الرسمية، وذلك لإتاحة المواطنين حاملي بطاقة التموين من إضافة المواليد في العطلات الرسمية، وذلك تسهيلا عليهم، مؤكدة على أن بوابة مصر الرقمية تابعة للحكومة المصرية وأن كل الخدمات التي تقدم عليها رسمية ومعتد بها في الهيئات الحكومية، مناشدة المواطنين كتابة البيانات بشكل صحيح ودقيق حتى لا يتم المساءلة القانونية في حالة الغش أو تقديم أي أوراق غير رسمية.

وأكدت وزارة التموين على أن الحكومة المصرية حددت فئات معينة من حقها إضافة المواليد، وهي الفئات الأولى بالرعاية، طبقا للقرار الوزاري الصادر في منتصف شهر يونيو الماضي، للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن يكون إصدار بطاقات تموين جديدة لهم إذا كانوا غير مقيدين على منظومة الدعم مع تسجيل المواليد في بطاقة التموين من بوابة الحكومة الإلكترونية 2021، بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة الواحدة، ويرصد التقرير التالي خطوات إضافة المواليد:

بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد.. خطوات الإضافة

1- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا.

2- الضغط على أيقونة «خدمات تموينية للمواطنين».

3- اختيار بند «إضافة أفراد جدد».

4- كتابة رقم البطاقة التموينية ثم الضغط على زر «التالي»، حتى يظهر اسم صاحب البطاقة.

5- كتابة الرقم القومي

6- تدوين رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم، ثم الضغط على زر «التالي».

7- تظهر البيانات الرئيسة الخاصة بالبطاقة:

- رقم البطاقة التموينية

- الرقم القومي

- اسم صاحب البطاقة

- المحافظة

- بيانات مكتب الاستلام.

8- الانتظار لحين إرسال رسالة إلى رقم الهاتف المحمول والتي تحتوي على «رمز التحقق».

9- إدخال كود التحقق والضغط على بند «تأكيد».

10- كتابة المستفيدين المُراد إضافتهم إلى البطاقة، ثم الضغط على «إضافة مستفيد» بعد كتابة البيانات مثل الاسم وصلة القرابة.

11- الضغط على بند «تنفيذ ضم الأفراد» بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات.