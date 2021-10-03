طريقة بديلة لإضافة المواليد للتموين بعد توقف خدمات بـ«مصر الرقمية»

يستمر العديد من المواطنين في البحث عن طريقة بديلة تمكنهم من إضافة المواليد للتموين خاصة بعد استمرار توقف بعض خدمات التموين على بوابة مصر الرقمية والتي يأتي على رأسها خدمتا «إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا» و«ضم أفراد أسرتي».

استمرار توقف إضافة المواليد على بوابة مصر الرقمية

وقالت مصادر، لـ«الوطن»، إن استمرار بوابة مصر الرقمية في تعطيل أيقونة خدمة إضافة المواليد الأبناء غير المقيدين، يأتي بسبب تزايد الضغط من قبل عدد كبير من المواطنين من أجل إضافة المواليد، بالرغم من أن هذه الخدمة متاحة فقط للأسر الأولى بالرعاية التي لا يتعدى راتبها الشهري عن 2400 جنيه ومعاشها عن 1500 جنيه.

طريقة بديلة لإضافة المواليد للتموين بعد توقف مصر الرقمية

1- تصفح موقع دعم مصر من هنا.

2- الضغط على أيقونة «خدمات تموينية للمواطنين».

3- اختيار بند «إضافة أفراد جدد».

4- كتابة رقم البطاقة التموينية ثم الضغط على زر «التالي»، حتى يظهر اسم صاحب البطاقة.

5- كتابة الرقم القومي ثم الضغط على زر «التالي».

6- تدوين رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم، ثم الضغط على زر «التالي».

7- تظهر البيانات الرئيسة الخاصة بالبطاقة: رقم البطاقة التموينية، الرقم القومي، اسم صاحب البطاقة، المحافظة، بيانات مكتب الاستلام.

8- الانتظار لحين إرسال رسالة إلى رقم الهاتف المحمول والتي تحتوي على «رمز التحقق».

9- إدخال كود التحقق والضغط على بند «تأكيد».

10- كتابة المستفيدين المُراد إضافتهم إلى البطاقة، ثم الضغط على «إضافة مستفيد» بعد كتابة البيانات مثل الاسم وصلة القرابة.

11- الضغط على بند «تنفيذ ضم الأفراد» بعد الانتهاء من إدخال كل البيانات.

14 خدمة.. الخدمات التموينية المتاحة على موقع دعم مصر

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، 14 خدمة تموينية عبر موقع «دعم مصر» والتي يأتي على رأسها خدمة «إضافة أفراد جدد» على البطاقات التموينية بالنسبة للأسر الأولى بالرعاية.

خدمات التموين المتاحة عبر موقع دعم مصر

1– إصدار بدل لبطاقة تموين.

2– إصدار بطاقة تموين جديدة.

3– إصدار بطاقة فصل اجتماعي.

4– النقل من محافظة إلى أخرى.

5– فصل اجتماعي لمستفيد من بطاقة لأخرى.

6– تحويل مستفيد الخبز إلى مستفيد تموين.

7– إضافة أفراد جدد.

8– إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.

9– تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

10– إعادة إرسال الرقم السري.

11– استعلام عن صرف البطاقة.

12– استعلام عن حالة طلب.

13– رأي المواطنين بالمخبز.

14– استعلام مكاتب التموين.