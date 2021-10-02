«الاتصالات»: إطلاق نحو 90 خدمة حكومية مرقمنة ضمن منصة «مصر الرقمية»

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، إنه جرى التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية، إذ جرى حتى الآن، إطلاق نحو 90 خدمة حكومية مرقمنة على المنصة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، التي يجري من خلالها رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وإتاحتها من خلال منافذ متعددة، تلائم كل أفراد المجتمع، وهي منصة مصر الرقمية، كما أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفذ عدد ضخم من المشروعات الخدمية، بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي.

إصدار الكارت الذكي للفلاح

وأضاف «العطار»، خلال حواره في برنامج «وطن رقمي»، مع حسن عثمان، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن من أبرز المشروعات، هي تطوير منظومة الحيازة الزراعية، وإصدار الكارت الذكي للفلاح، وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول الرقمي في التشخيص الطبي، وكذلك في منظومة التعليم العالي، كما أنه يجري العمل على تطوير أداء الحكومة، من خلال التعاون مع قطاعات الدولة في تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي.

نرغب أن تصبح الحكومة ذكية تشاركية

وأوضح نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، أننا نرغب أن تصبح الحكومة ذكية تشاركية لا ورقية، يجري خلالها التراسل وتبادل المعلومات، من خلال آليات رقمية، وكذلك في تنفيذ مشروعات منظومة إنفاذ القانون، وعدالة مصر الرقمية، والتحول الرقمي في منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومي للعقارات، كما تحدث عن كيفية الرد على المواطنين، للاستفسار عن كل ما يخص للخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن صفحة المنصة الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، يجري الاستماع لكل الشكاوى، ويتم تحليلها والرد عليها في أسرع وقت ممكن.

شكل جديد لمنصة «مصر الرقمية» نهاية العام

وأوضح المهندس خالد العطار، أن لدينا فريق عمل قوى، يجري جمع كل المقترحات، واتخاذها في الاعتبار، ويجري التعديل على البوابة الإلكترونية باستمرار للأفضل، مشيرا إلى أنه سيكون هناك شكل جديد للمنصة قبل آخر العام الحالي، لتكون مناسبة وخدمية للمواطنين، يراعي كل المشكلات والملاحظات التي ننقلها من جانب المواطنين.