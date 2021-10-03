التعليم للمدارس: تحققوا خلو الكتب من العنف والتطرف قبل وضعها بالمكتبات

أصدر قطاع الخدمات والأنشطة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات للمديريات التعليمية، خاصة بخطة الأنشطة التربوية والمكتبات المدرسية، للعام الدراسي الجديد 2021/2022، والذي ينطلق يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل طبقاً للخريطة الزمنية المعلنة مسبقًا، مؤكده علي تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازم اتخاذها وتنظيف وتعقيم المكتبة كل يوم.

حظر استخدام المكتبة وأثاثها في المدارس في غير الأغراض الخاصة

وشددت وزارة التربية والتعليم، علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات بين الطلاب، والتزام كافة المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسمية والخاصة بتخصيص مكان مناسب للمكتبة، وفقًا للمعايير الموحدة المعتمدة، وفي حدود الإمكانات المناسبة ولا يتم التوسع في الفصول على حساب المكتبات، إذ أنها مرفق لا يمكن الاستغناء عنه.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، علي حظر استخدام المكتبة وأثاثها في المدارس في غير الأغراض الخاصة بالمكتبة، ولا يتم التوسع في الفصول على حساب المكتبات إذ أنها مرفق لا يمكن الاستغناء عنه (كتاب دوري رقم 10 بتاریخ 26/2/2015)، و(كتاب دوري رقم 28 بتاریخ 8/10/2015) بشأن عدم استخدام الأماكن المخصصة للأنشطة في غير الغرض الذي أنشئت من أجله.

تعديل أعداد المشاركين في جميع المسابقات بسبب كورونا

كما أكدت على حظر تكليف أخصائي المكتبات بأي عمل آخر يصرفهم عن أداء واجبهم الفني والتربوية، والتوجيه والأشراف الفني في المكتبات المدرسية عملية ضرورية للارتقاء بالخدمة المكتبية يقوم بها موجه المكتبات مع مراعاة ضرورة حل المشكلات التي تواجه أخصائي المكتبات، منهج التربية المكتبية ليس منهجًا دراسيًا ولكنه منهجًا لتعليم مهارات فن استخدام المكتبة.

وطالبت الوزارة، بالالتزام بتنفيذ خطة المسابقات المرسلة من الإدارة العامة للمكتبات، ونظرا للظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد تم تعديل أعداد المشاركين في جميع المسابقات بناء على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب، لافته إلى أنه في حالة حدوث ظروف استثنائية سيتم إجراء التحكيم إلكترونيًا.

يحظر على أخصائي المكتبات التعامل مع مندوبي المبيعات

وشملت تعليمات الوزارة، يحظر على أخصائي المكتبات التعامل مع مندوبي المبيعات الذين يترددون على المدارس، ويتم الشراء من دور النشر المعتمد لها أوعية بالقائمة الببليوجرافية مع ضرورة التنوع عند الشراء في كافة فروع المعرفة.

كما تضمنت التعليمات، بالتأكيد في اختيار الكتب التي يتم تداولها بالمكتبات المدرسية على عدم احتوائها على الموضوعات التي تدعو إلى العنف والتطرف، ضرورة إرسال إنجازات (توجيه عام المكتبات بالمديرية) إلى الإدارة العامة للمكتبات آخر كل شهر (بالايميل) لتعرض على موقع الوزارة مع تدعيمها بصور منتقاة.