الغرفة التجارية: ارتفاع أسعار البيض غير مبرر.. ولا أسباب معلومة لذلك

ارتفاع غير مسبوق في أسعار البيض، وصفته شعبة الثروة الداجنة بغير المبرر، بعد أن انخفضت أسعار الإعلاف ما يقرب من الـ300 جنيه للطن، فيما ارتفع سعر بيع كرتونة البيض من 50 إلى 52 جنيها فى أسبوع واحد فقط.

إنتاج مصر من البيض سنويا

وتنتج مصر حوالى 19.5 مليون بيضة سنويا، يوجه جزءا منه للتصدير؛ إذ جرى تصدير من بيض البياض 346 ألفًا و320 بيضة، أما عن بيض التسمين فبلغ 126 ألفًا، وبيض التفريغ العادي بلغ 472 ألفًا و320 بيضة، وتعتبر السوق العربية صاحبة النصيب الأكبر من الدول المستورة للبيض المصري، بحسب قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة.

ارتفاع أسعار البيض غير مبرر

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار البيض غير مبرر، وبدون أسباب معلومة، مشيرا إلى أن فصل الشتاء يحتاج إلى المزيد من التدفئة لمزارع الدواجن، التي تعاني حاليا من صعوبة الحصول على أنابيب الغاز، مناشدا شركات الغاز توفير أنانبيب البوتاجاز «التجاري» للمزراع كافة؛ للحصول على التدفئة اللازمة في موسم الشتاء، حتى لا تزيد الأسعار أكثر من ذلك.

التربية المنزلية هامة جدا

وأوضح «السيد» لـ«الوطن»، أن التربية المنزلية هامة جدا؛ كونها تساعد في إنتاج المزيد من البيض واللحوم البيضاء، ما يقلل من ارتفاع الأسعار أو السيطرة عليها، موضحا أنه يجب على الجهات المعنية عمل حملة توعية بأهمية التربية المنزلية «الريفية»، ومتابعة الطوير المنزلية والكشف عليها لمجابهة أي أمراض قد تظهر.

وناشد عبدالعزيز السيد، مديرات الطب البيطري، بالمرور على المزارع في المحافظات كافة؛ للوقوف على استعداداتها لموسم الشتاء، وشن حملات توعية للمواطنين وزيارة المنازل لتوقيع الكشف على الطيور المتواجدة بها؛ لأن التربية الريفية هامة.