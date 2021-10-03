نداء عاجل من وزيرة الصحة لطلاب الجامعات قبل بدء العام الدراسي

ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، طلاب الجامعات؛ بسرعة التسجيل لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم فتح 1100 مركز في مختلف أنحاء الجمهورية للطلاب، موضحة أنه يُتاح لطلاب الجامعات الحصول على اللقاح دون تسجيل مسبق من خلال هذه المراكز.

هناك من لم يحصل على جرعة واحدة من اللقاحات

وأضافت «زايد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والذي يُعرض على شاشة «الحياة»: «كان للمناشدات التليفزيونية أثر كبير جدًا خاصة في الأسبوع الماضي، وحصل الأسبوع الأسبوع الماضي فقط على لقاح كورونا 5 أضعاف الأرقام التي تناولت التطعيم في السابق».

حرمان الممتنعين عن التطعيم من دخول الجامعة

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه لن يُسمح لأي طالب أو عامل أو موظف أو عضو هيئة تدريس بدخول الجامعة دون الحصول على اللقاحات؛ فالدولة تُتيح اللقاح مجانًا، وتتيح شهادة الحصول على اللقاح أيضًا مجانًا، لافتة إلى وجود 1100 مركز لتلقي اللقاح، فضلًا عن 270 مركز شباب».