وزيرة الصحة: مصر الدولة الوحيدة التي يوجد بها جميع اللقاحات

أكدت الدكتور هالة زايد، وزير الصحة والسكان، أن مصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي بها 100% من اللقاحات المكتشفة ضد فيروس كورونا، قائلة: «لقاح مودرنا جاي الشهر اللي جاي، وهيكون عندنا فايزر وموديرنا وسبوتنيك وجونسون وأسترا زينيكا وسينوفارم وسينوفاك، ومفيش لقاح مش موجودة في مصر وبكميات كبيرة».

مصر تتضامن مع الصين وأمريكا

وأضافت «زايد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أن الحكومة المصرية قدمت التضامن والدعم لكل الدول الشقيقة والإفريقية وأي دولة بها معاناة من أجل مواجهة أزمة كورونا.

وتابعت وزيرة الصحة: «لما روحنا الصين وإيطاليا وأمريكا لم يكونوا بحاجة لمساعدة، واحنا روحنا ندي رسائل تضامن نقول إننا معاكم زي ما حصل في لبنان والعراق والأردن وليبيا والصومال والسودان».

مصر تستوفي التزاماتها تجاه الدول الإفريقية

وأوضحت أن مصر هي الدولة الأولى على مستوى الدول الإفريقية التي استوفت التزاماتها التي أقرها الاتحاد الإفريقي لأكثر من 22 دولة، وهي 100% من الالتزامات المصرية تجاه الدول الإفريقية في الشهر الأول.

واستطردت «زايد»: «مفيش أسبوع بيعدي إلا لما تخرج طيارة أو اثنين من القوات المسلحة وعليهم معونات، ولسه ماضيه على قرار عشان زمايلي يسافروا السودان لإنجاز المستشفيات هناك، والتضامن شيء مهم جدا، وزي ما بنتضامن مع الدول العالم بيتضامن معانا».