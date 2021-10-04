حظك اليوم برج القوس الاثنين 4-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن امرأة برج القوس أنّها تكره الكذب والرجل ضعيف الإرادة، كما تتصف بالتفاؤل الشديد والشغف لاكتشاف الأشياء الجديدة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في وضع معاكس.. كن مستعدا اليوم للعمل بدقة وللتعاطي بمرونة مع المستجدات.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

القمر ونبتون معاكسان.. فلا تبالغ فيما تنتظره من الآخرين وتحكّم في انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.