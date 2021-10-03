مستشار وزيرة الصحة: تطعيم المواطنين بلقاح كورونا شهد طفرة كبرى

قال الدكتور أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، شهد طفرة كبرى خلال الفترة القليلة الماضية، خاصة للعاملين بقطاعي التربية والتعليم والتعليم العالي، وهو ما وجهت به القيادة السياسية حتى تشهد المدارس والجامعات المصرية عودة طبيعية للأنشطة الحياتيه والعام الدراسي للطلاب.

صلاح: خصصت وزارة الصحة 1100 مركز للتطعيم على مستوى الجمهورية

وأضاف «صلاح»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن إقبال المواطنين على منظومة اللقاح يسير بشكل جيد وإيجابي للغاية، وله خصصت وزارة الصحة 1100 مركز للتطعيم على مستوى الجمهورية، من أجل تطعيم كافة الفئات وحتى الفئات الأولي باللقاح.

صلاح: «ده ساهم إننا نعلي عدد المواطنين اللي بيتم تطعيمهم يوميا»

وأوضح أنه وبالنسبة للطلاب المتقدمين لتلقي لقاح كورونا، فبعد تسجيل رغبتهم في اللقاح، سيحصلوا على رسائل عبر هواتفهم المحمولة في غضون 24 ساعة فقط من تسجيلهم عبر الموقع الإلكتروني، «ده ساهم إننا نعلي عدد المواطنين اللي بيتم تطعيمهم يوميا».