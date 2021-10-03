وزيرة الصحة: «أي حد هيسجل هياخد لقاح كورونا بعد 24 ساعة فقط»

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة قاربت على الانتهاء من تطعيم العاملين في التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ إن المستهدف منهم 1.6 مليون شخص، ما بين مدرسين وإداريين وعاملين، «إحنا قربنا نخلصهم، وهانبدأ إن شاء الله نشوف تطعيمات طلبة الثانوية العامة خلال شهر، ودلوقتي بقى عندنا لقاح فايرز، ممكن نديه لطلاب الثانوية والمعاهد الفنية والأزهرية، نبقى نديهم إن شاء الله».

هناك كميات كبيرة من اللقاحات ستأتي خلال المرحلة المقبلة

وأضافت «زايد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والذي يُعرض على شاشة «الحياة»، أن هناك كميات كبيرة من اللقاحات ستأتي خلال المرحلة المقبلة، «عدد اللقاحات اللي جاءت لمصر آخر شهر كبيرة جدًا، مفيش حد هايسجل مش هياخد اللقاح خلال 24 ساعة، وأي حد سجل قبل كده ومخدش اللقاح يعمل ريفريش، هتجيله رسالة بالميعاد الجديد وهياخدها خلال 24 ساعة».

ضخ 2 مليون جرعة من الإنتاج المحلي للقاحات أسبوعيا

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه قبل ذلك كانت اللقاحات تُعطى للفئات ذات الأولولية، ولكن الآن أصبحت اللقاحات متوفرة، «بقينا ننزل من المنتج المحلي من اللقاحات 2 مليون جرعة أسبوعيًا».

وأوضحت أن هناك تفاوض حاليا مع الشركات المصنعة للقاحات الأوروبية والأمريكية بشأن تصنيع اللقاحات في مصر، «فيه تخوف، لو عدد كبير من اللقاحات تم إنتاجها مين اللي هيسوقها، سواء في الدول الأفريقية أو الدول الأخرى، فدخلنا شركة خاصة من الشركات القومية الكبيرة المصرية، عشان يبقوا الذراع التسويقي لينا في دول العالم، وإن شاء الله نحل العقبة دي، ونتفق معاهم ونبدأ على طول في الإنتاج».