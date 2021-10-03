مستشار وزيرة الصحة: نسبة وفيات الأطفال مصابي كورونا لا تتعدى الـ1%

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إنه منظومة العمل بالباسبور الجديد الخاص بالملقحين ضد فيروس كورونا لم تظهر الكثير من الأمور بشأنه خلال الفترة الماضية، فيما سيتم توفير كافة المعلومات بخصوصه في غضون الأسبوع المقبل.

عاصم: «بنحاول أن يتم تلقيح أكبر عدد ممكن قبل بدء العام الدراسي»

وأضافت «عاصم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن جواز السفر الذي سيجري تفعليه منه ستتمكن الجهات المعنية والدول التي سيسافر لها الشخص من الاستعلام حول حصول الشخص على اللقاح، لافته إلى أن الوزارة تعمل على تسريع عمليات التلقيح لكل الفئات ومنها الفئات بقطاع التعليم أو التعليم العالي، «بنحاول أن يتم تلقيح أكبر عدد ممكن قبل بدء العام الدراسي».

عاصم: «التحور الجديد الشخص فيه بيعدي 5 أشخاص»

وبخصوص الموجة الرابعة لفيروس كورونا، فقد أوضحت أن هناك زيادات مضطرده بالأعداد المصابة بفيروس كورونا بنسب أسرع من الموجات التي مرت بها مصر من قبل، «خلال المرحلة الأولي من الوباء الشخص كان بيعدي من 1 إلى 2، وفي ظل التحور الجديد الشخص بيعدي 5 أشخاص».

وأكدت أنه لا يوجد أية تغيير فيما يخص استجابه الفيروس للأدوية التي تعطيها وزارة الصحة للمصابيين، ولدى الوزارة الخبرة الكافية لمواجهة الفيروس ومرضاه، «مفيش تغيير واضح في الأعراض بيها نقدر نفرق موجه عن موجه».

وأشارت إلى أن نسبة الإصابات في الأعمار التي هي أقل من 18 عام موجودة ولكن نسب الوفاه فيما بين تلك الفئة لا تتعدي نسبة الـ1%، «انتشار الفيروس بيكون في الفئات الغير مطعمة بشكل أكبر، ولسه مش متأكدين من تطعيم الفئات أقل من 18 عام، ومحتاجين دراسات أكبر».

وتابعت: «كل الحالات المسجلة وفيات في مصر بسبب كورونا وبعد تحليل بياناتهم وفئاتهم العمرية فنسب وفيات الأطفال لا تتعدي الـ1% من كل وفيات كورونا، والنسبة لم تتغير منذ بداية الجائحة أو في بموسم الدراسة وحتى اليوم».