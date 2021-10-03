استغاثة المارة تنقذ حياة شاب من الغرق بمياه النيل في بني سويف

تمكّنت قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، مساء اليوم، من إنقاذ شاب غرق أمام مقر إدارة شرطة الإنقاذ النهري بمياه نهر النيل، وجرى نقله على قيد الحياة إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لإجراء الإسعافات الأولية له، والعلاج في ظل حالة إعياء.

وفوجئ رجال الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، باستغاثة من عدد من الأشخاص المارين بطريق كورنيش النيل بغرق أحد الشباب بجوار مقر الإدارة، قبل أن يتوجهوا سريعًا لإنقاذه واستخراجه على قيد الحياة.

نقل الغريق إلى مستشفى بني سويف الجامعي لإسعافه

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى مكان حادث الغرق، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتبين أن المصاب يدعى «أدهم. ف. ع. غ» 21 سنة، مقيم مدينة بني سويف، وأنه في حالة إعياء وجرى نقله لقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعي لإسعافه.

الإنقاذ النهري ينتشل جثة غريق بترعة الدير في بني سويف

وكانت قوات الإنقاذ النهري قد تمكنت اليوم من انتشال جثة لشخص يدعى «عزت. ع» 50 سنة، من ترعة قرية الدير، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة، فيما تكثف المباحث جهودها لكشف ملابسات الغرق وأسبابه.