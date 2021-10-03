رئيس «صحة النواب» عن التبرع بالأعضاء: موجود بدول إسلامية مثل السعودية

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون التبرع بالأعضاء، صدر في 2010 وصدرت لائحته في عام 2017، وسيتم العمل على حل أي مشكلات تشريع تواجه التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، مشيرا إلى أنه يمكن الاستشهاد بالقانون السعودي والإيراني، وهي دول إسلامية تطبيق الشريعة الإسلامية، مبينا أن كل وزارات الدولة موافقة على زارعة الأعضاء ونقلها، مشيرا إلى أنه يمكن تعديل القانون بعد الرجوع إلى وزارة الصحة والبرلمان.

التبرع بالأعضاء أفضل ما ياكلها الدود

وأضاف «حاتم»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه قد يتم تعديل بعض المواد البسيطة التي يجب أن تكون أكثر وضوحا بالنسبة للمشرع، مستشهدا بالآية القرآنية «من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا»، موضحا أنه يمكن استخدام أعضاء الشخص المتوفى حديثا من أجل إنقاذ حياة شخص آخر يحتاج إلى عضو حيوي هام، مثل فشل في القلب أو الرئيتن أو الكليتيين والكبد والبنكرياس والأمعاء، وهذا سيقضي على تجارة الأعضاء، متابعا: «بدل ما الشخص يأكله الدود، هينجي 10 أشخاص مثلا موجودين على أجهزة تنفس صناعي وعندهم فشل كلوي وده موجود في كل دول العالم ودول عربية وإسلامية.

مجهود مبذول من وزارة الصحة لتطعيم المواطنين

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن وزارة الصحة تبذل مجهودا كبيرا في الحملة الخاصة بتطعيم المواطنين في المدراس والجامعات ضد فيروس كورونا، حيث ستكون هناك موافقة من هيئة الدواء لتطعيم الأشخاص أقل من 18 سنة بعد توفر لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ظهور فيروس كورونا

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في نوفمبر 2019 في مدينة ووهان في مقاطعة هوبي وأصبح وباء عالميا في مارس 2021 بحسب منظمة الصحة العالمية.