وزيرة الصحة: سننتج مليار جرعة سنويا من لقاح كورونا في فاكسيرا 6 أكتوبر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك مصنعين لشركة «فاكسيرا» في مصر، القديم في العجوزة، والجديد في مدينة 6 أكتوبر، موضحة أن مصنع العجوزة يتم التصنيع فيه على خط واحد فقط، فقدرة المصنع تصل لـ600 ألف جرعة يوميًا، لكن كان يتم العمل بنظام الشيفت الواحد وبالتالي ينتج 330 ألف جرعة يوميًا حتى لا نجهد خط الإنتاج، كونه ليس له بديل، «دلوقتي إحنا أهلنا الخط الثاني، وهيبقى عندنا ابتداء من شهر 11، مصنع فاكسيرا العجوزة سيصنع مليون جرعة في اليوم الواحد».

%100 من اللقاحات في مصر تم الموافقة عليها من منظمة الصحة العالمية

وأضافت «زايد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والذي يُعرض على شاشة «الحياة»، أن وزارة الصحة تعاقدت على إنتاج 250 مليون جرعة في السنة في الخط القديم فاكسيرا العجوزة، أما فاكسيرا 6 أكتوبر ننتج فيه 3 ملايين جرعة في اليوم الواحد، أي سيتم إنتاج مليار جرعة سنويًا في هذا المصنع، موضحة أن 100% من اللقاحات في مصر جرى الموافقة عليها من منظمة الصحة العالمية، وجميعها آمنة، «مش ممكن ندي المواطن حاجة غير آمنة».

سبب تفضيل بعض الدول لقاحات بعينها

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن بعض الدول أحيانًا تفضل لقاحات عن أخرى، «دي مفيش فيها مبررات، بس لكل دولة تفرض اللي يريحها، كله يؤدي لنفس النتيجة، الدول الأوروبية اللي مكنتش بتفضل بعض اللقاحات، بعض الدول دلوقتي بتوافق على اللقاحات اللي مكنتش بتوافق عليها قبل كده، إسبانيا والدنمارك والنمسا، وافقوا على سينوفاك اللي إحنا بنصنعه، طالما معتمد من الصحة العالمية يبقى كله متساوي عندي».