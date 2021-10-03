تفاصيل اعتداء مجهولين على قائد قطار إدفو.. «ساق وهو بينزف» (صور)

أعلن مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن إصابة محمود محمد هميمي، قائد قطار رقم 738 ركاب إدفو، بجرح قطعي في الصدر؛ إثر إلقاء مجهولين الحجارة عليه بين محطتي دراو وبلانه.

سائق القطار يرفض تعطيل الحركة

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم إجراء الإسعافات الأولية للسائق من قبل مساعده أحمد الطيب، ورغم ذلك رفض تعطيل القطار حرصًا على سلامة الركاب وعدم تأخيرهم.

وقال المصدر، إن قائد القطار أشار في محطة بلانه بالاستمرار وطلب الإسعاف بمحطة أسوان، وعند علمه بأنه يوجد بالقطار زميل له متجه لأسوان تم استدعاؤه رسميًا على جدول القطار لاستكمال الرحلة، وذلك حرصًا على سلامة الركاب والقطار.

السكة الحديد تحذر من إلقاء الحجارة الطائشة على المواطنين

وحذرت هيئة السكة الحديد، الأطفال والمواطنين المجهولين الذين يقومون بإلقاء الحجارة على قائدي القطارات خلال مسير العربات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، موضحة أنه سيتم توقيع عقوبات صارمة على هؤلاء الأشخاص حال ضبطهم.

وأكدت الهيئة، أن جميع قطارات السكة الحديد العاملة تخضع لصيانة دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل؛ للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب وحركة مسير القطارات.

صيانة القطارات استعدادًا للعام الدراسي الجديد

وأشارت السكة الحديد، في بيان سابق، إلى أن الهيئة تواصل العمل على تجهيز وصيانة القطارات استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد، والمقرر له 9 أكتوبر الجاري، موضحة أن الهيئة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.