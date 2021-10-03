وحدات إسعافية متنقلة لعلاج الحالات الطارئة بمحطات السكة الحديد مجانا

أعلن المهندس مصطفى أبوالمكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، تخصيص وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، وتقديم الدعم لأي راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل لتلقي العلاج اللازم، موضحا أنّ الهيئة تواصل تنفيذ مشروعات تحديث وتطوير منظوماتها الأساسية، لتقليل حوادث القطارات، والقضاء على تأخيرات القطارات، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

تخفيضات 98% على اشتراكات الطلاب في السكة الحديد استعدادا للدراسة

وقال أبوالمكارم لـ«الوطن»، إنّ الهيئة استعدت جيدا لبدء العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ 9 أكتوبر الحالي، في المدارس والجامعات، من خلال تجهيز القطارات وصيانتها، وزيادة منافذ بيع التذاكر في المحطات لمنع الزحام، وتجهيز قطارات إضافية للدفع بها وقت الذروة، مشيرا إلى تسهيل استخراج اشتراكات الطلاب بالمحطات بتخفيضات تصل إلى 98%.

تشديدات على ارتداء الكمامة داخل القطارات للوقاية من كورونا في العام الدراسي الجديد

وشدد رئيس السكة الحديد، على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنّ الهيئة تنفذ يوميا خططا عديدة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، علاوة على إلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار أبوالمكارم، إلى أنّ حركة سير القطارات منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير التشغيل، منوها بأنّ الهيئة بدأت تنفيذ خطط إصلاح قضبان السكك الحديدية على بعض خطوط الوجه القبلي، لتقليل حوادث القطارات.