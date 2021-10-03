وزير التعليم: الطالب المتغيب عن المدرسة يُحرم من الالتحاق بكليات معينة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن العام الدراسي الجديد سيكون به غياب وحضور، ويتم تطبيقه بكل وضوح، موضحًا: «عشان الناس تبقى عارفة اللي هيغيب أكثر من نسبة معينة سيتم تحديدها، هنحوله لنظام المنازل وهيتحرم من دخول كليات معينة».

تدريب المعلمين عملية مستمرة طوال الوقت

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، المذاع على شاشة «القاهرة والناس»، أن تدريب المعلمين عملية مستمرة طوال الوقت، ويتم على مدار العام، وهناك قناة تليفزيونية سيتم إضافتها وتحتوي دليل المعلم، ويتم تحميلها من خلال اليوتيوب، وتتضمن نواتج التعلم في المرحلة الثانوية، لمساعدة الطلاب والمعلمين على طريقة فهم المادة العلمية.

تدريب المعلمين على التليفزيون واليوتيوب

وتابع: «تدريب المعلمين هيكون على التليفزيون واليوتيوب عشان يوصل للكل»، موضحًا أنه ليس مطلوب من المعلم أن يؤدي عملة بشكل تكنولوجي أو استخدام الحاسب الآلي، ولكن يشرح للطلاب نواتج التعلم.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه يجب على المعلمين تعليم الطلاب كيفية المذاكرة واستذكار دروسهم بالشكل الجديد، مضيفًا: «ازاي يفهم مخرج التعلم، مش يذاكر عشان طريقة زمان وامتحان زمان، تدريب المعلمين عملية مستمرة على مدار الـ12 شهرا، ولازم نفضل نتعلم طول ما احنا ماشيين، مش زي زمان 3 أيام ورك شوب ويروحوا ، لا دي عملية مستمرة، فيه 3000 سفير من المعلمين تم تدريبهم عشان يدربوا زملائهم في كل محافظات مصر، وسيتم إطلاق قناة في أكتوبر الجاري، للمعلمين».