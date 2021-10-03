وزير التعليم: نحتاج 8 ملايين جرعة من لقاح كورونا لتطعيم طلاب الثانوية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك خبرات كثيرة تكونت طيلة السنوات الثلاث الماضية، حيث حاولت الدولة المصرية تقليل ما يسمى بالفجوة التعليمية عند الطلاب، وتم عقد كل الامتحانات العامة طوال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الوزارة تحتاج إلى 8 ملايين جرعة لقاح كورونا لتطعيم طلاب المرحلة الثانوية.

ملتزمون بالإجراءات الاحترازية

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» الذي يعرض عبر شاشة «القاهرة والناس»: «ملتزمون بالإجراءات الاحترازية، وبالنسبة للكثافات فإن التعامل معها يختلف من مدرسة لأخرى، ونوجه داخليا ونشرح لمديري الإدارات والمدارس كيفية التعامل مع الكثافات، ونمنحهم المساحة لإعداد الجدول الدراسي بشكل يتناسب مع التعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة والسكان».

بدائل أمام مدراس المدارس والإدارات

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «نمنح بعض البدائل لمديرين المدارس، مثل الفترات وتوزيع الطلاب على الفصول بشكل يتناسب مع الاشتراطات الجديدة، مايبقاش فيه فصل ثابت للسنة الدراسية وهو ما طبقناه في العام الماضي».

ودعى شوقي، أولياء الأمور إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ المعلومات التي وصلت إلى المديريات ومدراء المدارس: «لدينا جهاز كامل لضبط الجودة، وجهاز آخر للتوجيه المالي والإداري، التي تستهدف التعامل مع المدارس التي بها مخالفات، ووصلنا إلى مستوى جيد للغاية في هذا الأمر، وقبل بدء الدراسة سيكون كل المعلمين والإداريين قد حصلوا على لقاح كورونا».

وأوضح: «بعدها سيكون هناك حديث مع وزيرة الصحة بشأن بداية تطعيم الطلاب في المرحلة الثانوية بعد توفر الجرعات الكاملة لهذا العدد بواقع 8 ملايين جرعة».