رئيس جامعة الزقازيق يتفقد قسم الباطنة عقب السيطرة على حريق (صور)

تفقد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، يرافقه نائباه الدكتور عاطف حسين والدكتور خالد الدرندلي، قسم الباطنة بمبنى مستشفيات جامعة الزقازيق، للاطمئنان على الخدمة المقدمة للمرضى، عقب السيطرة على حريق محدود كان قد شب بها.

جامعة الزقازيق تصدر بيانًا لتوضيح أسباب الحريق

وأصدرت جامعة الزقازيق بيانًا، منذ قليل، أكدت فيه أن الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات تواجد منذ بداية الحريق، وأوضح البيان أن الحريق محدود بمبنى مستشفى الباطنة وتم إخماده بمساعدة العاملين بالمستشفى باستخدام طفايات الحريق قبل وصول قوات الحماية المدنية.

وأكدت الجامعة في بيانها، أنه من المرجح أن سبب حدوث الحريق؛ نتيجة إلقاء جسم مشتعل «سيجارة»، عن طريق الخطأ، على بعض المخلفات بعمود تهوية الحمامات أدى إلى صعود بعض الدخان وتمت السيطرة على الموقف ولا يوجد أي إصابات، ولم تتأثر الخدمات الطبية، وقد تم المرور والاطمئنان على سلامة جميع المرضى واستمرار ومتابعة الخدمات المقدمة لهم.

الأمن يتلقى بلاغًا بالحريق

وتلقي اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية إخطارًا من، اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية يفيد، بتلقي الحماية المدنية بلاغًا بنشوب حريق في مبنى قسم الباطنة بمستشفى الزقازيق الجامعي.

الحماية المدنية تدفع بسيارة إطفاء وتسيطر عليه

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة اللواء محمد العادلي مدير الحماية بسيارة إطفاء واحدة لمكان البلاغ، وتبين أن الحريق شب في بعض مخلفات القمامة بمنور الطابق الرابع بالقرب من قسم الباطنة، وتم السيطرة عليه وإخماده دون خسائر بشرية.