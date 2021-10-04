قائد القطار المتعرض للرشق بالحجارة: فضلت أنزف ساعة ونص عشان أوصل الركاب

قال أحمد الليثي، قائد قطار، إن سائق قطار إدفو، محمود محمد هميمي، الذي تعرض للرشق بالحجارة وأصيب في صدره، رفض أن يعطل الرحلة رغم إصابته الغائرة، متابعا: «الفريق كامل الوزير، وزير النقل بيجيب قطارات جديدة من إسبانيا لفرنسا نضربها بالطوب ليه؟ الراجل مابينمش الليل، القطر بتاعك إنت، ياريت نحافظ على القطارات، الفريق كامل الوزير مابيسبش عامل بيقوم أي عمل بطولي إلا لما يكرمه».

قائد القطار حرص على سلامة الركاب رغم إصابته

من جهته، قال سائق القطار محمود محمد هميمي، الذي تعرض للضرب بالحجارة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، المذاع على فضائية «CBC» اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، إنه تلقى رعاية طيبة في المستشفى الذي يقيم فيه للعلاج، مبينا أنه تفاجأ بإلقاء طوبة عليه أثناء قيادته القطار، مشددا على أنه لم يتوقف خوفا من تعطل مواعيد الركاب، ولكنه طالب باستدعاء قائد آخر من أجل تسلم القطار منه في أسوان، حرصا على مواعيد الركاب وعدم تعطيل السكة الحديد، متابعا: «استمر النزيف ساعة ونصف وألم شديد، وأنا كنت حريص على مصالح الركاب والجمهور».

بسالة وتحمل من قائد القطار

وتعرض قائد قطار ركاب رقم 738 إدفو، قيادة محمود محمد هميمي، لإلقاء الحجارة عليه من مجهولين بين محطتي دراو وبلانة بأسوان، الأمر الذي تسبب في إصابته بجرح غائر في منطقة الصدر، وتم إجراء الإسعاف الأولية له عن طريق مساعده أحمد الطيب، وتمسك قائد القطار باستمرار القيادة وعدم التوقف من أجل عدم تعطيل الركاب وسط بسالة منه وتحمل.