تعرف على خطوات ‎الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

مع بدء وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، إطلاق المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة، أمس الأحد، تنشر «الوطن» خطوات ‎الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية؛ إذ يحق للشخص التقدم لها بتوافر عدة شروط أبرزها أن يكون المتقدم المُستعلم مصابا بإعاقات ذات نوع مُعين.

خطوات ‎الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

** بداية يجب على الشخص الدخول على الموقع المخصص من قبل وزارة التضامن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من هنـــا.

** يدخل الشخص المستعلم رقم بطاقة الرقم القومي في الخانة المخصصة لها على الموقع، بعدها يضغط على أيقونة استعلام.

** بعدها سيظهر للمستخدم موقف البطاقة الخاصة بحالة ذوي الإعاقة، إما أن الطلب لا يزال قيد الدراسة، أو ستظهر موافقة الوزارة على صدور البطاقة، أو أن الطلب مرفوض بسبب عدم اسيتفاء بعض الشروط.

تعرف على الشروط التى حددتها وزارة التضامن للوقوع في دائرة مستحق بطاقة الخدمات المتكاملة

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن شروط للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 في مرحلتها الثانية، أبرزها أن يكون الشخص مصابا بإعاقات، هي:

- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- فقد السمع التام.

- ضمور العضلات وذوي القزامة.

- فقد البصر التام.

- متلازمة داون.

- الجذام.

الصحة: استخراج 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات

من جهتها، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح أمس الأحد، إنه من المتوقع أن تخدم المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة من 3 إلى 4 ملايين شخص من ذوي الإعاقة، في الوقت الذي قالت فيه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه جرى استخراج 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات في مرحلتها الأولى، مع التأكيد على استمرار التنسيق الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.