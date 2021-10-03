وزير التعليم عن منهج رابعة ابتدائي: «مش مطلوب من التلميذ يذاكر لما يروح»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن القضية الأساسية في تطوير منظومة التعليم، هو أن البعض لا يزال يفكر بالأسلوب القديم فيما هو جديد، وعلى الجميع أن يُدرك أهمية تطوير منظومة التعليم، «كل الأسئلة اللي بتجيلنا هي المادة دي في المجموع ولا لأ، أو الامتحان شكلة إيه، كأن كلنا عندنا التصور أو كثير مننا أننا بنذاكر فقط عشان الامتحان».

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس».

الفلسفة الجديدة للمنهج هو أننا لا نأتي بسيرة الامتحانات

وعن انتقاد البعض لمنهج الصف الرابع الابتدائي، أضاف «شوقي»، أن المشكلة أكبر مما تبدو على السطح، فهناك من ينتقد من أجل الانتقاد فقط، مشيرا إلى أنه تم تغيير المناهج من كي جي 1، وبالتالي الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الرابع الابتدائي قد اعتادوا على المناهج الجديدة في أولى وثانية وثالثة، «يعني الطلاب مش هيستغربوا خالص من المناهج، وده التسلسل الطبيعي للمنهج الجديد، مفيش حاجة في المناهج مفاجئة»، موضحًا أن الفلسفة الجديدة للمنهج هو أننا لا نأتي بسيرة الامتحانات.

الهدف من النظام الجديد هو تكوين شخصية الطفل

وتابع وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني: «مش هانتكلم بلغة الامتحانات، ولا شاطر وخايب، ولا أول ولا أخير، عشان نستمتع بالتعلم، سنة رابعة دي في العالم كله مرحلة جديدة لأنها سنة محورية»، ولكن البعض يعتنق الثقافة القديمة، موضحًا أن الهدف من النظام الجديد هو تكوين شخصية الطفل والمهارات، وتعليمه كيفية الفهم الصحيح للمناهج وليس الحفظ، مؤكدًا أن عدد المواد في الصف الرابع الابتدائي كما هي دون تغيير، «كل مادة حصة واحدة في الاسبوع، الكتاب كله صفحات العيال تكتب جواه».

رسالة وزير التعليم لمنتقدي المناهج التعليمية

ووجه الدكتور طارق شوقي، رسالة لمنتقدي المناهج التعليمية: «خلوا المختصين يتكلموا على المناهج، فالمناهج لا تقاس بالميزان ولا تقاس بالأرقام، دي مش لغة المتخصصين، المناهج على مقاييس العلوم والرياضيات في العالم كله تقاس بعدد الأيام والساعات محسوب بدقة، ومش مطلوب من العيال يعملوا حاجة لما يروحوا البيت، هيشتغل في المدرسة بس، لما يروح البيت هيلعب ويعمل اللي هو عاوزه، عمرنا ما اتكلمنا على امتحانات رابعة ابتدائي».