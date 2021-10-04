الوسط الفني يدعم إيمي سمير غانم بعد منشورها لوالديها: مش عارفة أكون تمام

أعربت الفنانة إيمي سمير غانم، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن معاناتها بعد فقدان والديها، مطالبة متابعيها بالدعاء لها.

وكتبت إيمي، قائلة: «كل لحظة بتمر عليا شايفاكوا قدام عيني وانتوا بتتألموا وأنا ودنيا مش عارفين نعمل حاجة.. الحمدلله الحمدلله الحمدلله».

إيمي سمير غانم: مش عارفة أكون تمام

وأضافت الفنانة: «بس أنا مش عارفهة أكون تمام، كل وقت بيعدي كنت فاكره هكون أحسن، بس الحقيقة إني أوحش من الأول، وكل حاجة عملتها بس مش بهدا، الحمد لله على نعمة الصلاة والتسبيح والدعاء أكيد».

واختتمت إيمي سمير: «بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي أكون كويسة واصبر أكتر من كده، والحمد لله على أي ابتلاء أنا راضية».

نجوم الفن يدعمون إيمي سمير غانم

وحرص نجوم الفن على دعم إيمي سمير غانم، بعد منشورها الحزين؛ إذ جاءت التعليقات كالتالي:

قالت ليلي أحمد زاهر: «ربنا يا رب يصبرك ويقويكي يا حبيبتي ويرحمهم»، وعلق شريف رمزي: «ربنا يهون عليكي يا إيمي ويجمعنا بيهم في الجنة إن شاء الله».

كما علق أكرم حسني، قائلا: «ربنا يرحمهم ويغفرلهم ويسكنهم فسيح جناته ويصبركم انتي ودنيا يا إيمي».

أما أميرة، ابنة الراحلة رجاء الجداوري، فقالت: «ربنا يصبر قلبك يا رب أنت ودنيا وكل العائلة وحبايبهم يا رب».

وفاة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

ورحل عن عالمنا الفنان الكبير سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عامًا، في 20 مايو الماضي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا؛ إذ تدهورت حالته الصحية بعد إصابته بالفيروس، التي أدت إلى مشكلات صحية في الكلى.

ولحقت دلال عبدالعزيز، بزوجها سمير غانم، بعده 3 أشهر فقط، متأثرة هي الأخرى بمضاعفات فيروس كورونا.