ارتفاع حصيلة إصابات كورونا حول العالم إلى 235.7 مليون حالة

ارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، على مستوى العالم، منذ ظهوره في أواخر العام قبل الماضي 2019، إلى 235718694 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4815893 حالة، بينما زادت حالات الشفاء إلى 212581692 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» بـ كوريا الجنوبية إلى 2513 حالة

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، اليوم، 1673 إصابة جديدة بـ«كورونا»، و6 حالات وفاة، ليصل مجموع الإصابات في البلاد إلى 319777 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2513 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع حصيلة وفيات البرازيل إلى 597948 حالة

وفي البرازيل، سجلت البلاد، 9004 إصابات جديدة بـ«كورونا» و225 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 21468121، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 597948 حالة.

وفي تركيا، سجلت وزارة الصحة، أمس الأحد،27351 إصابة بالفيروس، و194 وفاة، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا» في البلاد إلى 7.238 مليون حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 64661 شخصا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

حصيلة حالات الشفاء من الفيروس في تركيا تصل إلى 6.686 مليون حالة

وأعلنت الصحة التركية، تسجيل 22004 حالات شفاء من الفيروس، لترتفع حصيلة حالات التعافي من كورونا إلى نحو 6.686 مليون شخص.

وعربيا، سجلت الجزائر، أمس الأحد، 132 إصابة جديدة بالفيروس و3 حالات وفاة، فيما تماثل 95 مريضا للشفاء، وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في البلاد، ارتفع إلى 230789 حالة،، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 5822 حالة.

وأشارت الصحة الجزائرية، إلى ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 139619 شخصا، موضحة أن 25 ولاية لم تسجل بها أي حالة بـ«كورونا» و18 ولاية سجلت بها من حالة واحدة إلى 9، فيما سجلت 5 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الجزائرية الرسمية.

بدورها، عرضت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على المواطنين، أمس الأحد، بأخذ جرعة ثالثة من «لقاح كورونا» حتى يكونوا مؤهلين للحصول على البطاقة الخضراء التي تسمح بدخول المطاعم والنشاطات الأخرى.

وتلقى حوالي 37% من سكان دولة الاحتلال الإسرائيلي جرعة تنشيطية.

وانطلاقا من غد الثلاثاء، سيتعين على أصحاب المتاجر أو منظمي الفعاليات التحقق من الرمز الرقمي لعملائهم قبل السماح لهم بالدخول.

وفي لاتفيا الدولة الواقعة في منطقة بحر البلطيق بـ أوروبا الشمالية، وقع أكثر من 10 آلاف من سكان البلاد على مبادرة تجبر الأشخاص الذين يعالجون في المستشفيات من « كورونا» على دفع ثمن علاجهم في حال لم يتلقوا اللقاح مسبقا.

فصل عدة مئات من العاملين في مستشفيات فرجينيا لرفضهم الحصول على اللقاح

وفي الولايات المتحدة، تم فصل عدة مئات من العاملين في المستشفيات في ولاية فرجينيا الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي لـ البلاد، أو إيقاف وظائفهم لأنهم رفضوا الحصول على «لقاح كورونا»، وفقا للمطلوب في معظم أنظمة الرعاية الصحية الرئيسية.

من جانبها، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن أنظمة الرعاية الصحية دخلت في أزمة بسبب إجبار العاملين على أخذ اللقاح أو الفصل وإنهاء خدمتهم بسبب رفضهم، ما أدى إلى تفاقم النقص في التمريض الماهر والرعاية السريرية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت أوامر الإجبار على «لقاح كورونا» دخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر الماضي، مع تحديد موجتين أخرتين في 18 أكتوبر الجاري والأول من نوفمبر المقبل.