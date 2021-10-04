التضامن: منح بطاقة الخدمات لمن لديه مشكلة بالقلب تعيقه عن ممارسة حياته

قال خليل محمد خليل، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الإعاقة تعنى أن الشخص غير قادر على أداء المهام اليومية للشخص، مشيرًا إلى أن أمراض القلب التي تعيق الشخص عن أداء حياته بشكل طبيعي يحق له الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، مضيفًا أن من يجرى عملية قلب مفتوح ويمارس حياته بشكل طبيعي ليس له الحق في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، مؤكدًا أن تعريف الشخص ذوى الإعاقة هو وجود خلل وظيفي.

التقرير الطبي المميكن الصادر من وزارة الصحة يحدد إعاقات القلب

وتابع خليل في تصريحات صحفية له على هامش مؤتمر إعلان المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة: «أي مشكلة في القلب تعيق الشخص عن ممارسة أنشطته الحياتية، يستحق بطاقة الخدمات المتكاملة»، موضحًا أن التقرير الطبي المميكن الصادر من وزارة الصحة هو الذي يحدد، حيث يتم الكشف في مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، وبعض مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، التي تم التنسيق معها.

وأوضح مدير عام إدارة التأهيل، أن هناك جزء آخر وظيفي يعد مسئولية وزارة التضامن من خلال مكاتب التأهيل، عن طريق مختصين وخبراء مدربين، يقومون بتحديد درجة شدة الإعاقة، وهل الخلل أثر على حركته الكبرى والصغرى، والتواصل والمشاركة في الأسرة أم لا.

تقديم تعديل تشريعي لمجلس الوزراء حول إعاقة العين الواحدة

ولفت مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن، إلى أن العين الواحدة ليست كلها خارج إطار اللائحة التنفيذية للقانون، التي تنص على منح بطاقة الخدمات المتكاملة لمن عين واحده أقل من 6 على 18، فإذا كان فاقدا لعين واحدة والعين الأخرى أقل من 6 على 18، فيحق له الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، مؤكدًا أن هناك تعديل تشريعي، فيما يتعلق بالعين الواحدة تم تقديمه في مجلس الوزراء، ثم سيتم مناقشته في مجلس النواب.

من جانبها قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن بطاقة الخدمات المتكاملة تشمل الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والسمع بصرية والذهنية والإعاقات المتعددة بالإضافة إلى أمراض الدم.