جامعة الإسكندرية توافق على 4 مشروعات بحثية منها اثنان لعلاج السرطان

وافق مجلس خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية على 4 مشروعات بحثية جديدة، منها 3 في الجانب الطبي وآخر في مجال رصد المياه، ويركز مشروعان من المشاريع الطبية في علاج مرض السرطان.

مشاريع بحثية عن علاج السرطان في جامعة الإسكندرية

والمشروع البحثي الأول الموافق عليه من قبل مجلس خدمة المجتمع، مقدم من الدكتورة هبة الله محمد مصطفي المعيدة بكلية طب الأسنان بعنوان «ارتباط TLR-4/Wnt كاستراتيجية علاج مناعي جديدة لسرطان الخلايا الحرشفية الفموي».

فيما تمثل المشروع البحثي الثاني المقدم من الدكتور محمد عبد الوهاب المدرس المساعد بمعهد الدراسات العليا والبحوث بعنوان «مثبطات الالتهام الذاتي والكيناز كعلاج مشترك فعال للسرطان».

مشروع بحثي عن إصابة الكبد في جامعة الإسكندرية

أما المشروع الثالث الذي تمت الموافقة عليه، وهو المقدم من الدكتورة ديانا كمال جندي المدرس المساعد بمعهد الدراسات العليا والبحوث بعنوان «مشتقات مدمجة الحلقة مبنية علي السيليكوكسيب : الأدوار العلاجية والجزيئية في إصابة الكبد المستحثة في حيوانات التجارب».

فيما تمثل المشروع الرابع والأخير وهو المقدم من الدكتور سمير نصر الأستاذ بمعهد الدراسات العليا والبحوث بعنوان «برنامج رصد مياه البحر المتوسط الساحلية في مصر».

مجلس خدمة المجتمع يناقش أنشطة كليات جامعة الإسكندرية

فيما ناقش المجلس عدد من أنشطة كليات جامعة الإسكندرية، أولها التقرير المقدم من كلية التجارة عن المؤتمر الدولى التاسع عشر بعنوان دور الابتكار والمعرفة والرقمنة في دعم منظمات الأعمال في ظل التحديات المعاصرة وأهم التوصيات الناتجة عنه.

كما ناقش المجلس التقرير المقدم من كلية العلوم بشأن تنظيم يوم توعوي بأهمية الحفاظ على صحة الدماغ ومخاطر الإدمان بأنواعه للسادة العمال، وكذلك التقرير المقدم من كلية الزراعة عن تنظيم نادي العلوم الصيفي لطلاب المدارس والجامعة، تقرير عن ورشة عمل بعنوان الإسعافات الأولية بين الإدارة والمهارة بمشاركة فرق الأمن والسلامة والصحة المهنية، فضلًا عن تقرير عن الدورة التدريبية للطلاب والخريجين بالتعاون مع شركة انروت للاستشارات، وتقرير آخر عن ورشة عمل إعداد القيادات الإدارية والتنفيذية بالتعاون مع مؤسسة العلوم الإدارية والتنمية ووزارة التضامن الاجتماعي، علاوة على تقرير القوافل الزراعية خلال شهر سبتمبر الجاري.

كما تطرق المجلس للتقرير المقدم من كلية الطب البيطرى حول تنظيم عدد من ورش العمل والندوات خلال شهر سبتمبر 2021 مثل استراتيجية التدريس والتعلم وعلاقتها بنواتج التعليم ،مقدمة في التعلم الرقمي ،وكذلك تقرير عن القوافل البيطرية الخدمية والتدريبية لقرى أبيس الروضة، وأبيس الثانية، وأبيس 7/3.