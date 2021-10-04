استقرار أسعار البيض اليوم.. وتحرك في أسعار «الفراخ البيضاء»

استقرت أسعار البيض خلال بدء تعاملات اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021 في بورصات البيض المتخصصة في تحديد أسعاره يوميا.

ارتفاع الأسعار عدة مرات الفترة الماضية

وكانت أسعار البيض قد تحركت عدة مرات للارتفاع خلال الفترة الماضية، حيث كان أخرها أمس الأول، عندما ارتفع البيض الأبيض بقيمة جنيه.

واستقرت أسعار البيض في السوق المحلية خلال الساعات الأولى من الصباح، وفقًا للأسعار المعلنة من قبل المزارع المنتجة للبيض وبورصة الحمامي، وكذلك أسعار بيع البيض للمستهلك في الأسواق.

استقرار الأسعار في المزارع والأسواق

وشهدت أسعار البيض، اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021، استقرار في السوق المحلية، وتستعرض «الوطن» أسعار البيض بنوعيه الأبيض والأحمر، في المزارع والأسواق للمواطنين.

أسعار البيض من مزارع الإنتاج

واستقرت أسعار البيض الأبيض في المزارع، اليوم، وفقًا لسعر بورصة «الحمامي للبيض»، وسجلت كرتونه البيض الأبيض 46.50 جنيه.

سعر الطبق الأبيض يتراوح بين 49 -51 جنيها

وترتفع أسعار البيض الأبيض خلال عرضها للمستهلك عن الأسعار التي يتم تحديدها وفق البورصات الخاصة في المزارع نظرًا لتكاليف التوزيع والنقل، ورغم ذلك شهد سعر الطبق حالة من الاستقرار لدى المستهلك اليوم، ليتراوح سعر طبق البيض الأبيض المستهلك بين 49 إلى 51 جنيهًا، على حسب المنطقة السكنية حيث تختلف من مكان لأخر.

كما استقرت أسعار البيض الأحمر في السوق المحلية وفي المزارع ليسجل سعر طبق البيض الأحمر في المزرعة 47.50 جنيه، ويصل إلى المستهلك ما بين 50 إلى 51 جنيهًا.

53 جنيها للطبق البلدي

أما عن البيض البلدي فهو مستقر منذ الشهر الماضي، ويبلغ سعر طبق البيض البلدي 53 جنيهًا، في المزارع، وفي محلات التجزئة بسعر يتراوح بين 55 إلى 57 جنيها للطبق.

ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء

وفي الوقت نفسه تحركت أسعار الدواجن اليوم، حيث تراوح سعر الكيلو للدجاج الأبيض بين 29 و30 جنيها بدلا من 26 و27 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الدجاج البلدي من 35 إلى 36 جنيهًا في المزارع، أما الدواجن الحمراء «الساسو»، فسجلت أسعارا تتراوح بين 30 إلى 31 جنيهًا للكيلو.