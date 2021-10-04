إنشاء أول جيم مفتوح في العبور على مساحة 1000 متر «فيديو»

علق المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور، على افتتاح أول صالة للألعاب الرياضية «جيم» في المدينة، قائلًا: «المدينة تشجع الرياضة وتتواكب مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشجيع الرياضة ووجود متنفس للشباب بالحصول على مكان لممارسة الرياضة وبخاصة في المدن الجديدة».

المساحات الخضراء لم تكن مخدومة بالطريقة الكافية

وأضاف «الغيطي»، خلال تصريحات لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «كان لدينا في مدينة العبور مساحات خضراء كثيرة جدا، ولم تكن مخدومة بالطريقة الكافية لكي يستفيد الناس منها، ولذلك اتخذنا القرار في جهاز المدينة بتخطيط تراك عجل وممشى بطول 4 كم وعرض 4 أمتار بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية».

التراك مجهز لأماكن انتظار

وتابع رئيس جهاز مدينة العبور: «التراك مجهز بأماكن انتظار، وسلات القمامة، ومضاء ليلا لتأمينه، وتواصلنا مع المجتمع المدني لتدشين صالة جيم على مساحة 1000 متر مربع، وراعينا تأمينه بأسوار تمنع الدخول العشوائي إليه، وفي نفس الوقت اخترنا المعدات والأجهزة التي تتحمل العوامل الجوية المختلفة في كل فصول السنة».

34 جهازا في الجيم

وواصل: «في صالة الجيم يوجد 34 جهازا، ولدينا كاميرات منعا لحدوث أي تجاوز، وقمنا بزيادة الإضاءة حتى يكون متاح ليلا، وسنخصص وقتا للسيدات من الساعة الرابعة وحتى الساعة السادسة مساءً، والشباب من الساعة السادسة وحتى الساعة العاشرة».

وأكد، أن الجهاز سيقوم بتعيين أفراد أمن من أجل الحفاظ على الأجهزة من التلف أو السرقة، ونتفاوض حاليا مع أحد المدربين المختصين بصفة مستمرة داخل الجيم لتوفير الإرشادات وخدمة الرواد.