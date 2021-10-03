كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على تنسيق الجامعات 2021، حقيقة إتاحة لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 عبر الإنترنت، اليوم، لإعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021، قائلا: «لا هتظهر النهاردة ولا بكرا وشغالين فيها»، موضحا أن اللجنة العليا للتنسيق ستبدأ خلال الساعات المقبلة في إجراءات توزيع الطلاب على على الكليات والمعاهد العالية والخاصة وفقا للأعداد المقررة لكل منها من قبل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي.

لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 عبر بوابة الحكومة المصرية

وأضاف المشرف على التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم توزيع الطلاب الذين تقدموا لتنسيق الجامعات الحكومية وفقاً للنسب التي أقرها المجلس لها والمحددة بنسة 10%، مشيراً إلى أنه فور إصدار بيان تفاصيل نتيجة تنسيق الشهادات الفنية 2021، سيتم إتاحة النتيجة عبر لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على الإنترنت وبوابة الحكومة المصرية.

لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021: الدخول برقم الجلوس والرقم السري

وأشار رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إلى أنه بمجرد إتاحة لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 عبر بوابة الحكومة المصرية، يستطيع الطالب الدخول إلى الموقع الإلكتروني للتنسيق والتسجيل برقم الجلوس والرقم السري، للإطلاع على نتيجة الترشيح، مؤكدا على أنه يمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح سواء للكلية أو المعهد، ومن ثم التوجه خلال 72 ساعة لتقديم الملف الخاص بالالتحاق مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، مشيراً إلى أن بعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية سيتم الكشف عن موعد تقليل الاغتراب لها.