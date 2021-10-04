رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 عبر بوابة الحكومة المصرية

تزايد البحث في الساعات الاخيرة من قبل طلاب الدبلومات الفنية وأولياء أمورهم عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، عبر موقع بوابة الحكومة المصرية، لمعرفة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021، عقب انتهاء الطلاب من كتابة رغباتهم من خلال الموقع المخصص لتسجيل الرغبات الذي أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 عبر موقع بوابة الحكومة المصرية

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ تنسيق الدبلومات الفنية يكون من خلال ترشيح الطلاب بأسبقية المجموع وترتيب الرغبات، مع مراعاة العمل بقواعد التوزيع الجغرافي والقواعد التي وضعتها الوزارة عند التنسيق بصفة عامة، وتنفيذا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي، دون الإخلال بمنظومة التنسيق.

وأوضحت وزارة التعليم العالي من خلال بوابة التنسيق الحكومية، آلية عمل موقع التنسيق، مشيرة إلى أنّه سيكون متاحا أمام الطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل الشعب المختلفة، وعليهم اختيار رغباتهم من بينها، ويتم ترشيح الطلاب للكليات التي تقبل بنظام الانتساب الموجه لكليات «التجارة -الحقوق - الخدمة الاجتماعية» بأسبقية المجموع وترتيب الرغبات.

الأماكن الشاغرة بالكليات للدبلومات الفنية 2021

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى وجود أماكن كثيرة شاغرة لطلاب وطالبات الدبلومات الفنية في تنسيق الجامعات 2021، تصل لـ50 كلية متاحة، إضافة إلى 150 معهدا، حيث يشترط لقبول طلاب التعليم الفني، حصولهم على درجات عالية في نتيجة السنة النهائية من شهادة الدبلوم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

- الدخول الطلاب علي موقع تنسيق الإلكتروني من هنا.

- الضغط على أيقونة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية.

- كتابة البيانات الخاصة بالطلب بصورة صحيحة والدخول عبر رابط النتيجة.

- يضغط الطالب زر «عرض النتيجة».

- حال ظهور النتيجة تظهر أمام الطالب الكلية أو المعهد الذي رشح له.