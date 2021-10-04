وزيرة الصحة: نثمن هدية أمريكا لمصر القيمة من لقاحي فايزر وموديرنا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن إعطاء الولايات المتحدة الأمريكية جزء من اللقاحات الموجودة لديها هي رسالة كبيرة جدا، مؤكدة «لازم مننساش الدور اللي قامت به كل الدول معانا منذ بداية الجائحة، ولكن نثمن ونقدر الهدية القيمة الغير مسبوقة في النوع والكمية اللي حصلت عليها مصر وبتحصل عليها من لقاحي فايزر وموديرنا بفضل تضافر وتعاون حكومة الولايات المتحدة الأمريكية».

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، «أرجو الإعلام يلقي الضوء على النوع ده من التضامن بين الدول لأنه رسالة إيجابية جدا، والشعب المصري مش هينسى وقوف الشعوب معاه في مثل هذه الأوقات، وكلنا عارفين العلاقة بين مصر والولايات المتحدة في كل الأصعدة، فكل التحية والتقدير لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والسفير الأمريكي».