وزيرة الصحة: معندناش مشكلة مالية مع اللقاحات.. لكن في محدودية بالإنتاج

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إنها ستقوم بزيارة مرتقبة للولايات المتحدة الأمريكية لمزيد من التعاون بكثير من المجالات الصحية.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان أن الحصول على اللقاحات ليس مجرد بعقد عقود مع الشركات الدولية، «إحنا عملنا عقود مع كل الشركات، ومعندناش مشكلة مالية ندفع، ولكن المشكلة اللي بتقابل العالم كله إنه حتى لو معاك تدفع وعملت عقد في محدودية في الانتاج، وبالتالي العقود اللي أبرمناها من السنة اللي فاتت لدلوقتي ماأخدناش منها أكثر من مليون ونصف جرعة وماأخدناش غير جرعات قليلة من الشركات الأوروبية والأمريكية».