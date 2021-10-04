وزيرة الصحة: أمريكا لم توقف التعاون معنا طوال فترة جائحة كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن العلاقة بين مصر وأمريكا في جائحة كورونا كانت متميزة، حيث تعاونت الدولة المصرية مع عدة جهات أمريكية وعلى رأسها كلية الطب في جامعة هارفارد وغيرها.

وأضافت زايد خلال مؤتمر صحفي مع السفير الأمريكي: «كل الجهات الصحية الأمريكية التي عملنا معها لم توقف أنشطتها طوال فترة الجائحة وأرسلنا المئات من زملائنا إلى أمريكا في برامج ومنح دراسية».

وتابعت وزيرة الصحة: «نعبر عن خالص تقديرنا وامتنانا للحكومة الأمريكية والسفير الأمريكي على المجهود الذي بذله من أجل استقبال هذه الشحنات».