الصحة تثمّن جهود سفير أمريكا لإهداء مصر 8 ملايين جرعة فايزر وموديرنا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنّ مصر حصلت على 8 ملايين جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا هدية من الشعب الأمريكي والحكومة الأمريكية، في وقت بالغ الدقة.

زايد: الهدية ثمينة في رسالتها الإيجابية

وأضافت زايد، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي عقدته مع السفير الأمريكي، جوناثان كوهين: «الهدية ثمينة ليس في القيمة المالية فقط، لكن في الرسالة الإيجابية التي أرسلتها الحكومة الأمريكية للشعب المصري والحكومة المصرية في هذا الوقت الدقيق من العام».

وزيرة الصحة: كل التحية والتقدير للسفير الأمريكي على جهوده لتوفير لقاحات كورونا لمصر

وتابعت وزيرة الصحة والسكان: «كل التحية والتقدير للسفير الأمريكي على المجهود الذي بذله لتحقيق هذا الهدف، حيث استقبلت مصر 1.6 مليون جرعة فايزر، وخلال الأيام المقبلة وحتى نهاية الشهر سنكون قد حصلنا على الـ8 ملايين جرعة».

وتوقعت وزارة الصحة والسكان، دخول مصر ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر خلال منتصف شهر أكتوبر، وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل عبر موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الحالي.

وشددت وزارة الصحة والسكان، على أهمية اتباع التدابير الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح، كما أعلنت الوزارة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.