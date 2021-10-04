القبض على عاطل بحوزته 2 كيلو من مخدر «الهيدرو» بالإسماعيلية

ضبطت وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية برئاسة المقدم أنور القاضي، عاطلا بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة خلال حملة أمنية مكبرة بدائرة القسم.

وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، برصد رجال المباحث نشاط أحد الأشخاص في ترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتشكيل فريق بحث ضم الرائد أحمد البيومي والنقيب أحمد بهاء نجحت الحملة في القبض على المتهم ويدعى «أ.س»، في العشرينيات من العمر وبحوزته 3 لفافات من مخدر الهيدرو كبيرة الحجم.

حملات لملاحقة مروجي المواد المخدرة

وكانت وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية ضبطت عدة تشكيلات عصابية تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة على نطاق واسع حيث ألقت القبض على عاطل وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة قُدرت بـ1000 قرص، وتوصلت تحريات الرائد أحمد البيومي والنقباء أحمد يحى وأحمد بهاء إلى أماكن تردد المتهم وترويجه للمواد المخدرة بدائرة القسم وبإعداد خطة مكبرة تمكن من ضبطه وبحوزته المواد المخدرة.

القبض علي أخطر مروجي البانجو

كما تمكن ضباط مباحث القسم من القبض على أحد أكبر تجار البانجو خلال حملة أمنية مكبرة الشهر الماضي ويدعي «فهد.س»، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر البانجو، قبل توزيعها علي صغار التجار والمدمنين، وجرى تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتستمنر حملات الأجهزة الأمنية على أوكار تجار المخدرات ضمن خطة مديرية الأمن لتطهير المحافظة من الخارجين عن القانون.