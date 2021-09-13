ظبط 3 مصانع لإنتاج الجبن بدون ترخيص في الإسماعيلية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الإسماعيلية؛ استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 11 قضية متنوعة، وذلك على النحو التالي:-

ضبط 9 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر

ضبط 3 مصانع عشوائية – مخزن بدون ترخيص لتصنيع الجبن والمواد الغذائية، بمضبوطات بلغت 1,800 طن جبنة بيضاء - 3,600 طن ملح طعام – 504 كيلوجرامات جبنة رومى - 9 أطنان مواد غذائية وجميعها مجهولة المصدر، بالمخالفة لقانون حماية البيئة والصحة العامة.

ضبط 216 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر

ضبط 4 محال - 2 مخازن - مدشة أعلاف حيوانية بدون ترخيص ضبط خلالها 28,480 طن أسمدة ومبيدات زراعية – 216 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي، بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية.

ضبط 250 كيلو لحوم ودواجن فاسدة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط سيارة نقل مُحمل عليها 250 كيلوجراما من اللحوم والدواجن «فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي» بحوزة سائق سيارة خاصة بإحدى شركات اللحوم والدواجن «الكائنة بشبين الكوم بالمنوفية»، ومندوب مبيعات بذات الشركة.

بمواجهتهما أقرا باستلامهما السيارة والمضبوطات من مالك الشركة المشار إليها، مقيم بالمنوفية؛ لتسويق البضاعة بمحافظة الإسماعيلية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.