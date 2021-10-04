100 شركة تشارك في ملتقى «ربط البرامج التدريبية بالصناعة»

نظمت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، ملتقى ربط البرامج التدريبية بالصناعة، تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وذلك بمشاركة 100 شركة، تنفيذاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتوجهات الوزارة بدعم التعاون مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الصناعية

وشارك في فعاليات الملتقى، والذي استضافه مركز التكنولوجيا المتميز ومعهد تدريب الكوادر، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وعدد كبير من ممثلي الشركات الصناعية المتخصصة في المجالات المهنية المختلفة خاصة أنظمة التحكم الرقمي والإلكترونيات.

«أبو مندور»: حريصون على التعاون مع القطاع الخاص لتأهيل الكوادر البشرية

واكد اللواء خالد أبومندور، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، حرص المصلحة على دعم أوجه التعاون بين المصلحة والقطاع الخاص، لتحقيق استفادة القطاع الصناعي من الإمكانات والمقومات التي تمتلكها المصلحة، والاستفادة من الكوادر البشرية والتكنولوجية المتميزة في تدريب وتأهيل كوادر بشرية بالقطاع الصناعي تسهم في نمو الاقتصاد القومي، وكذا تلبية احتياجات القطاعات الصناعية من العمالة الفنية المدربة، بهدف تحقيق رؤية واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة الى الارتقاء بالصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير.

من جانبه، أشار المهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تنمية وتطوير القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيات والتقنيات العالمية المتطورة للصناعة الوطنية، مشيداً بدور مصلحة الكفاية الإنتاجية الرائد في نقل الخبرة وتخريج عمالة فنية ماهرة متميزة، لما تمتلكه من معدات وماكينات وبرامج تدريبية متميزة يمكن من خلالها إحداث طفرة صناعية بالدولة.

المشاركون في المنتدى يشيدون بإمكانات مراكز الكفاية الانتاجية

وتضمنت فعاليات الملتقى عرض فيديو توضيحي حول رؤية ورسالة المصلحة، وأنظمة التدريب المتوفرة بها، بجانب التخصصات المهنية المختلفة التى يتم التدريب عليها، إضافة إلى عرض فيديوهات توضيحية لمركز التكنولوجيا المتميز الذي يعد أحد مراكز مصلحة الكفاية الإنتاجية، والذي يسهم في تخريج خريج دبلوم فني فوق المتوسط مؤهل للعمل داخل وخارج مصر.

كما تضمنت الفعاليات عرضا آخر حول معهد تدريب الكوادر لإبراز دوره المهم في تأهيل الكوادر البشرية بجميع التخصصات المختلفة، وتقديم استشارات مهنية على مستوى عالى من التميز.

محمد عبدالكريم: نسعى لنقل التقنيات المتطورة للصناعة الوطنية

واُختتم الملتقى بتنظيم جولات تفقدية لممثلي الشركات الصناعية للمعامل والورش المتوفرة بكل من مركز التكنولوجيا المتميز، ومعهد تدريب الكوادر، لعرض ما يتوفر بهما من إمكانات وموارد عالية الجودة والكفاءة، وما يتم تنفيذه من برامج تدريبية تساهم في تنمية وتطوير الصناعة الوطنية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي.

وأشاد ممثلو الشركات الصناعية بالإمكانات المتوافرة في المركز، سواء من حيث المقومات المعملية أو البشرية المتوافرة.