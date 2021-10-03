تخرج 2875 طالبا من الدفعة الماسية في كلية التجارة بالإسكندرية

احتفلت كلية التجارة جامعة الإسكندرية بتخريج 2875 طالبا ضمن الدفعة 75 لكلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية «الدفعة الماسية»، وذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور السيد الصيفي عميد الكلية ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وعمداء ووكلاء كليات الجامعة وعدد من رجال ورواد الأعمال بالإسكندرية.

رئيس جامعة الإسكندرية: مصر تشهد طفرة على جميع الأصعدة

وفي كلمته، وجه رئيس جامعة الإسكندرية، التهنئة للحاضرين بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وكذلك التحية لأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد خلال سنوات ليصل أبناؤهم إلى هذا اليوم المشهود، وأكد أن مصر تشهد الآن طفرة غير مسبوقةعلى جميع الأصعدة، وتحتاج لكل السواعد الشابة لتصل إلى الهدف المنشود.

وأوضح أن مصر ستصبح في مكانة أقتصادية عظيمة خلال سنوات قليلة بفضل جهود أبناءها، مشيراً إلى أن جامعة الإسكندرية تهتم بجودة التعليم بشكل غير مسبوق، وأصبحت تحتل مركز متقدم في التصنيفات العالمية.

وأضاف أن الجامعة لديها تحد كبير في بعض الكليات كثيفة الاعداد، وتم وضع آليات لحل هذه الصعوبات بهدف زياده التنافسية للخريج فى سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، كما هنأ رئيس الجامعة الخريجين الذين حصلوا على درجات علمية مشتركة مع جامعات عالمية.

عميد تجارة الإسكندرية يطالب الخريجين ببذل الجهد

وذكر الدكتور الصيفى عميد الكلية، أن كلية التجارة حرصت من خلال قطاعاتها الثلاثة (التعليم والطلاب- الدراسات العليا والبحوث- خدمة المجتمع وتنمية البيئة) على تقديم أفضـل خدمـة طـلاب الكليـة بجميع المراحـل بالتعاون مع الأقسام العلمية والإدارية بالكلية، كما وجه كلمة للخريجين حثهم فيها على بذل الجهد والاجتهاد وتطوير أنفسهم في المرحلة القادمة بما يعود عليهم وعلى بلدهم بالنفع والخير.

وأوضح عميد الكلية أن الكلية احتفلت أول أمس الخميس بتخريج 4775 طالبا وطالبة تجارة عربي، وتخريج 33 طالبا بشعبة اللغة الفرنسية.