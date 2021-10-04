وزيرة الصحة: غير وارد تعطيل الدراسة حتى مع زيادة أعداد مصابي كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إنه غير وارد إيقاف الدراسة والعام الدراسي في حال حدوث زيادات في الحالات المصابة بفيروس كورونا، خصوصا وأن كل العاملين في التربية والتعليم من مدرسين وإداريين وعمال تم تلقيح حوالي 70% منهم وسيتم الانتهاء من تلقيح الجميع بنسبة 100%، ولن يدخل شخص عمله بالتربية والتعليم بدون تلقيه للقاح.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان أن التعليم العالي جاري تلقيح جميع الطلبة به، وحوالي 95% من العاملين بالتعليم العالي تلقوا اللقاح، ولكن الطلاب حوالي 35% من الطلاب تلقو اللقاح، داعية الطلاب بضرورة تلقي اللقاح لأنه لن يدخل طالب الحرم الجامعي إلا بعد تلقيه للقاح، والوزارة لها حوالي 1100 مركز تلقي اللقاح، بخلاف السيارات المتنقلة.

وتابعت زايد «لما ندي 100% من الطلاب والعاملين في العملية التعليمية اللقاح بنحميهم ونحمي أسرهم فالتأجيل للدراسة مفيش كلام عليه».