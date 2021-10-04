وزيرة الصحة: وضع كورونا مستقر.. وسجلنا أقل عدد وفيات في الموجة الرابعة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ مصر تشهد استقرارا في الوضع الوبائي لفيروس كورونا منذ نحو 10 أيام، مشيرة إلى استقرار معدل الإصابات والوفيات في هذه الفترة.

الصحة: مصر تسجل أقل عدد وفيات في هذه الموجة

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي مع السفير الأمريكي، جوناثان كوهين، لاستعرض موقف لقاحات كورونا، أنّ مصر تسجل أقل عدد وفيات في هذه الموجة، خاصة أنّ نسبة كبيرة من كبار السن، تلقوا جرعات لقاح كورونا.

زايد: انحسار الموجة الرابعة حال مرور أكتوبر دون زيادة إصابات ووفيات كورونا

وتابعت الدكتورة هالة زايد، أنّه حال مرور الشهر الحالي دون زيادات في أعداد إصابات ووفيات كورونا بشكل كبير، سيكون هناك انحسار للموجة.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا في مصر، وخروج 695 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 258947 حتى اليوم.

كما توقعت وزارة الصحة والسكان، دخول مصر إلى ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا منتصف أكتوبر الحالي، وطالبت الوزارة المواطنين بالإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الحالي.

وأكدت وزارة الصحة، أهمية اتباع التدابير الصحية اللازمة للوقاية من كورونا، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة، وعدم التكدس أو لمس أي أسطح تجنبا للعدوى.