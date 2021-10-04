«التعليم» توقع مذكرة تفاهم مع شركة ألمانية لتأهيل العمالة الفنية

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مذكرة تفاهم مع شركة «DMG MORI» الألمانية، وذلك للتعاون من أجل تحديث التعليم الفني وتوفير العمالة الفنية الماهرة في مجالات تشغيل المعادن الآلية والتحكم «CNC» والتحول الرقمي، في خطوة لتوطين الصناعة فى مصر.

حضر توقيع مذكرة التفاهم، وفد الوزارة المكون من الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، وكريستيان تونس رئيس شركة «DMG MORI»، ويان ماينهوف رئيس الأكاديمية العالمية، ومحمود علي المدير الإقليمي لأفريقيا للشركة، ومحمود عادل مدير الأكاديمية المصرية، وذلك بحضور خالد جلال السفير المصري بألمانيا.

رفع كفاءة الدارسين لتلبية احتياجات السوق

ونصت مذكرة التفاهم على التزام الشركة الألمانية باستغلال كافة خبراتها في مجالات التعليم الفني والمهني المطبقة في ألمانيا، من أجل تحقيق أهداف التطوير المطلوب لتوطين الصناعة، ورفع كفاءة الدارسين لتلبية احتياجات أسواق العمل المستقبلية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأجرى وفد الوزارة مباحثات مكثفة مع كبار مسؤولي شركة «DMG MORI» من أجل التوصل إلى بنود الاتفاق النهائي بين الطرفين، بما يحدد خطوات تنفيذ برنامج التعاون، والذي سيوقعه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع الشركة خلال الربع الأول من عام 2022.

إنشاء مركز جدارات متميز

ويتضمن الاتفاق بين الوزارة والشركة الألمانية إنشاء مركز جدارات متميز فى مصر فى مجال آليات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بالتعاون بين «DMG MORI» وكل من شركة سيمنز والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، وتدريب عدد من معلمى التعليم الفني في مصانع الشركة في ألمانيا ليعملوا كمدربين بمركز الجدارات المصري ويقومون بتدريب زملائهم من معلمي التعليم الفني.

كما يتضمن الإتفاق على معاونة الشركة لوزارة التربية والتعليم الفنى في إنشاء عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مجالات آليات الثورة الصناعية الرابعة في عدد من المحافظات، وتطوير 10 مدارس فنية بأحدث ماكينات الـ«CNC» والمناهج لتدريب، وتمكين الطلاب على متطلبات الأسواق في مجال تشغيل المعادن وتوطين الصناعة.