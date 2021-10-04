وزير التعليم العالي يصل للمنوفية لافتتاح عدد من الكليات

وصل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إلى محافظة المنوفية، قبل قليل، وكان في استقباله، المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، ومحمد موسي نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة، ونواب رئيس الجامعة، ولفيف من قيادات الجامعة.

تأتي الزيارة على هامش افتتاح عدداً من المنشآت الجامعية الجديدة بجامعة المنوفية، من بينها كلية طب الأسنان وكلية الذكاء الاصطناعي ومركز القياس والتقويم، وسيجري الوزير جولة تفقدية بالجامعة الأهلية بطوخ طنبشا.

محافظ المنوفية يشيد بجهود «التعليم العالي» فى تشجيع الإبتكار والبحث العلمي

ورحب محافظ المنوفية بوزير التعليم العالي على أرض المحافظة مشيداً بجهود الوزارة في تشجيع البحث العلمي والابتكار من خلال وضع إستراتيجيات حديثة للتعليم العالي لتأهيل الشباب ومواكبة سوق العمل، فضلاً عن خلق تعليم فني وتكنولوجي على مستوى عال من الإحترافية للمساهمة فى تخريج جيل مؤهل لسوق العمل.

وتناول اللقاء بحث عددا من الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة وعرض لآخر المستجدات للمشروعات التعليمية الجاري تنفيذها بالمحافظة، في إطار دعم الدولة المصرية للنهوض والإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.