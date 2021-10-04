«الإحصاء»: 1.4% زيادة في أعداد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، بياناً صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للمدرس الذي يُحتفل به يوم 5 أكتوبر من كل عام، بعدما أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) منذ عام 1994، وذلك إحياءً لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة من منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو اعترافاً من المجتمع الدولي بالدور الفعال للمدرس في التنمية، ويتم الاحتفال بهذا اليوم هذا العام تحت شعار «المعلم عماد إنعاش التعليم».

ومن أهم المؤشرات التي رصدها بيان «التعبئة والإحصاء» ما يلي:

ـــ التعليم قبل الجامعي (عام – أزهري): 1.189 مليون مدرس عام 2019 /2020 مقابل 1.206 مليون مدرس خـلال عام 2018 / 2019.

- التعليم ما قبل الابتدائي: 62.7 ألف مدرس بالتعليم قبل الابتدائي، منهم 58.9 ألف مدرس بالتعليم العام، و3.8 ألف بالتعليم الأزهري، يقومون بالتدريس لـ1.569 مليون تلميذ منهم 1.458 مليون بالتعليم العام، و110.5 ألف بالتعليم الأزهري.

أعداد المدرسين بالتعليم الابتدائي والإعدادي

- التعليم الابتدائي: 514.4 ألف مدرس بالتعليم الابتدائي منهم 440.5 ألف مدرس بالتعليم العام، و73.8 ألف مدرس بالتعليم الأزهري، يقومون بالتدريس لـ13.752 مليون تلميذ، منهم 12.820 مليون تلميذ بالتعليم العام، و932.3 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري.

- التعليم الإعدادي: 297.6 ألف مدرس بالتعليم الإعدادي، منهم 254.8 ألف مدرس بالتعليم العام، و42.7 ألف مدرس بالتعليم الأزهري، يقومون بالتدريس لـ5.626 مليون تلميذ، منهم 5.238 مليون تلميذ تعليم عام، و388.1 ألف تلميذ تعليم أزهري.

- التعليم الثانوي: 148.2 ألف مدرس بالتعليم الثانوي، منهم 106.7 ألف مدرس بالتعليم الثانوي العام، و41.5 ألف مدرس بالتعليم الأزهري، يقومون بالتدريس لـ2.156 مليون تلميذ، منهم 1.819 مليون تلميذ تعليم الثانوي عام، و336.7 ألف تلميذ تعليم أزهري، و146.7 ألف مدرس بالتعليم الثانوي الفني يقومون بالتدريس لعدد 2.054 مليون تلميذ.

وأوضح البيان، أن 8.1 ألف مدرس يقومون بالتدريس بمدارس التعليم المجتمعي لـ133.7 ألف تلميذ، و9.9 آلاف مدرس يقومون بالتدريس بمدارس التربية الخاصة لـ42.3 ألف تلميذ.

وذكر البيان، أن 1.1 ألف مدرس بالأزهر يقومون بالتدريس بمدارس القراءات لـ10 آلاف تلميذ أزهري.

التعليم العالي: 128.2 ألف عضو هيئة تدريس بالعام الدراسي 2019/2020 يقومون بالتدريس لـ3.339 مليون طالب بالتعليم العالي، بمتوسط عضو هيئة تدريس لكل 26 طالبا، مقابل 126.4 ألف عضو يقومون بالتدريس لـ3.104 مليون طالب بمتوسط عضـو هيئة تدريس لكل 25 طالبا عام 2018 /2019، بنسبة زيادة قدرها 1.4% .

- 101.5 ألف عضو من هيئة التدريس بالجامعات الحكوميـة وجامعة الأزهر يقومون بالتدريس لـ 2.442 مليون طالب.