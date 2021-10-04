وزير التعليم العالي يتفقد الأعمال الإنشائية بجامعة المنوفية الأهلية

تفقد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الاثنين، جامعة المنوفية الأهلية، يرافقه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، ود. عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، ود. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، ولفيف من قيادات المحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ونواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الأعمال الإنشائية والتجهيزات ومتابعة معدلات التنفيذ بمباني الجامعة.

شرح تفصيلي عن الإنجازات الإنشائية

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن منشآت ومرافق الجامعة، مشيدا بمعدلات تنفيذ المشروع الذي يسير وفقًا للمواصفات المُتفق عليها والجداول الزمنية المُعدة مُسبقًا.

توفير بيئة تعليمية مناسبة ومتميزة

شدد عبدالغفار على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وفقًا للجداول الزمنية، تمهيدًا لبدء الدراسة بالجامعة خلال العام الدراسي المقبل 2022-2023، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بإنشاء جامعات أهلية بأحدث النظم والوسائل التكنولوجية الحديثة ووفقًا للمواصفات العالمية، لتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومتميزة للطلاب.

وأوضح د. عبدالغفار أن إنشاء الجامعات الأهلية، يهدف إلى مواكبة الطلب المُتزايد على التعليم العالي، وتوفير فرص تعليمية للطلاب وفقًا للمعايير العالمية، من خلال الاعتماد على تقديم برامج دراسية حديثة ومتميزة تُلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، فضلًا عن إحداث طفرة تنموية في المنطقة التي تقع بها الجامعة.

يُذكر أن جامعة المنوفية الأهلية تقدم 22 برنامجًا دراسيًا في 13 مجالًا دراسيًا تشمل: «الطب، العلاج الطبيعي، العلوم الصيدلية، تكنولوجيا العلوم الصحية، علوم التمريض، الغذاء والصناعات الغذائية، العلوم الزراعية، علوم الهندسة، هندسة الحاسوب، الفنون، العلوم الأساسية، علوم الحاسوب، الأعمال».