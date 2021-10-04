بنوك حكومية تبحث تقديم حجز الدور «اونلاين» بعد إعلان بنك مصر تفعيلها

تبحث العديد من البنوك الحكومية منها بنك القاهرة والبنك الأهلي المصري، تقديم خدمات حجز الدور أونلاين، وذلك تيسيرًا على عملائها، بعد أن أعلن بنك مصر عن إطلاق هذه الخدمة الجديدة.

وقالت مصادر مصرفية، إن تلك الخدمة ستساعد بشكل كبير في توفير وقت العملاء، بالإضافة إلى الحد من التزاحم أمام الفروع، خصوصًا في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والقطاع المصرفي لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن البنوك الحكومية تسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات لعملائها في السوق المصري.

وبحسب ما أعلنه بنك مصر، فإن الخدمة الجديدة تمكن العملاء الحصول عليها من خلال خدمة الأنترنت والموبايل البنكي، كما يتيح البنك لعملائه من خلال تطبيق الموبايل البنكي إمكانية حجز دور العميل بالفرع، الأمر الذي يوفر على العميل الوقت والسرعة في الحصول على الخدمات المصرفية في حالة الذهاب إلى الفرع، كما يمكن للعملاء القيام بكافة تعاملاتهم المصرفية أونلاين.

خدمة BM Online تتيح العديد من الخدمات المصرفية

- الاطلاع على الحسابات البنكية.

- إدارة البطاقات الائتمانية والودائع والقروض.

- التحويل بين حسابات العميل داخل البنك من خلال خطوات معدودة.

- التحويل للحسابات الأخرى داخل البنك وخارجه.

- تتيح الخدمة للعملاء إمكانية طلب إصدار أو أيقاف دفتر شيكات بطاقة خصم مباشر وغيرها من الخدمات التي تُسهل على العملاء.

شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM

ويمتلك بنك مصر حوالى 4000 ماكينة صراف الآلي ATM، تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات.

خدمة Chat Bot المساعد الآلي

يقدم بنك مصر ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي خدمة «Chat Bot المساعد الآلي» من خلال موقعه الإلكتروني، وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة، وتعد تلك الخدمة التفاعلية خطوة نحو المضي قدمًا في التحول الرقمي حيث يتمكن العملاء من إجراء حوار تفاعلي مع المساعد الآلي في جميع الأوقات دون انتظار.